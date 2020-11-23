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Дожди, пасмурно и прохладно. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
23.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно снова будет пасмурно, дождливо и прохладно,
В понедельник пасмурно, ветрено, а вечером возможен дождь. Днем до +6 °С.
Во вторник облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Все время ветрено. Воздух прогреется до +7 °С.
В среду — сплошная облачность и дожди. Воздух прогреется до +6 °С.
В четверг сплошная облачность и без осадков. Станет холоднее — воздух днем прогреется всего до +3 °С.
В пятницу сплошная облачность, днем — небольшой дождь, вечером — туман. Воздух прогреется до +5 °С.
Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!
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На новой рабочей неделе в Гродно снова будет пасмурно, дождливо и прохладно.
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