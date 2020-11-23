Дожди, пасмурно и прохладно. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно снова будет пасмурно, дождливо и прохладно, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник пасмурно, ветрено, а вечером возможен дождь. Днем до +6 °С.

Во вторник облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Все время ветрено. Воздух прогреется до +7 °С.

В среду — сплошная облачность и дожди. Воздух прогреется до +6 °С.

В четверг сплошная облачность и без осадков. Станет холоднее — воздух днем прогреется всего до +3 °С.

В пятницу сплошная облачность, днем — небольшой дождь, вечером — туман. Воздух прогреется до +5 °С.

Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!

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