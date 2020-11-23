Автокефальный архиепископ отлучил Лукашенко от церкви и предал анафеме

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин предал анафеме Александра Лукашенко и отлучил его во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто.

Об этом сообщает Радыё Свабода .

Святослав Логин 22 ноября вечером во время службы в присутствии верующих зачитал «Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко - диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа».

Текст отлучения называется «АНТЕМА бывшего президента Александра Лукашенко, который совершает беспредел, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси».

В начале документа сказано:

«Благочестивый белорусский народ сейчас переживает трудное время, когда по приказу самозванца - бывшего президента Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божии, разрушая памятники ...»

По словам архиепископа Логина, «Церковь - духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за истину, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно Святому Учению Христа, быть совестью своего народа».

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему Президенту Александру Лукашенко, который, хотя и носит христианское имя и принадлежит к Православной Церкви только по рождению, запрещает ему входить в Тайны Христовы, поминать его в Православном его полное покаяние перед Церковью и белорусским народом. Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни... »

Архиепископ сообщил, что он сам и священники БАПЦ молятся за здоровье раненых и пленных, а также за мир убитых мирных демонстрантов – защитников Беларуси, «чьи страдания и жертвы не напрасны».

Лукашенко и Церковь

Напомним, Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждение священникам, которые обратили внимание на насилие, пытки, унижения и агрессию «со стороны государственных силовых структур по отношению к мирным гражданам нашей страны».

«Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей», - написал на своей странице генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, епископ Юрий Кособуцкий. С ним солидарен и председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин.

Уже 17 ноября на совещании Александр Лукашенко заявил , что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси и поручил разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала.

А на следующий день Генпрокуратура вынесла предупреждения священникам . В ведомстве усмотрели, что в постах сознательно повышался «уровень напряженности в обществе», разжигалась «ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов», и, как следствие, вражда «в отношении указанных социальных групп населения».