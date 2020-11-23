Лукашенко обвинил белорусских мужчин в отсутствии патриотизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. В Беларуси имеется большой пробел в патриотическом воспитании, заявил глава государства во дворце Независимости, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

По его словам, министр обороны уже достаточно времени занимает свой пост, поэтому знаком с ситуацией в армии. В этом году приходилось мобилизовать воинские части на важные направления.

"После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу, каково состояние Вооруженных Сил, какие основные проблемы?" - спросил Александр Лукашенко.

После чего поднял вопрос, как противостоять деструктивным силам, которые раскачивают государство, что необходимо предпринять в этой связи в сфере патриотического воспитания молодого поколения.

"Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы", - высказал свое мнение президент.

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси сформировался большой пробел в патриотическом воспитании, который необходимо устранить.

"Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался белорусский лидер у Виктора Хренина, его слова приводит БелТА .

Белорусские миротворцы

После чего Александр Лукашенко добавил, что "мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?"

Летом текущего года белорусский лидер посещал десантную бригаду , которая расквартирована в Витебске. На ее базе находится миротворческая рота, с бытом которой он в ходе визита ознакомился.

"Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее", - отметил глава государства.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на кадровой работе в белорусской армии и том, как она финансируется.

"Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?" - задал вопрос он.

В свою очередь министр обороны заверил, что план подготовки белорусской армии, невзирая на все сложности в этом году был выполнен на 100%.

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