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В Ветковском районе дети опоздали на последний автобус до дома и решили идти 36 км пешком
23.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе трое детей опоздали на последний автобус. До дома, а это 36 км, собирались добираться самостоятельно. Чем все закончилось,
Вечером 21 ноября экипаж ГАИ Ветковского РОВД работал за городом. На обочине дороги сотрудники увидели троих детей. Они, размахивая фликером, пытались остановить проезжавшие машины.
Сотрудники подъехали к детям. Оказалось, что старшему 15 лет, младшим — 8 и 9 лет. Дети рассказали, что живут в Светиловичах. Были в гостях у бабушки в Ветке, но опоздали на последний автобус. Мобильных телефонов у школьников не было и позвонить взрослым они не могли. Поэтому решили добираться в родную деревню самостоятельно. Сотрудники ГАИ довезли детей до дома, там их уже ждали взволнованные родители.
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В Ветковском районе трое детей опоздали на последний автобус. До дома, а это 36 км, собирались добираться самостоятельно. Чем все закончилось, рассказали в УВД.
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