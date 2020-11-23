В Ветковском районе дети опоздали на последний автобус до дома и решили идти 36 км пешком

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе трое детей опоздали на последний автобус. До дома, а это 36 км, собирались добираться самостоятельно. Чем все закончилось, рассказали в УВД.

Вечером 21 ноября экипаж ГАИ Ветковского РОВД работал за городом. На обочине дороги сотрудники увидели троих детей. Они, размахивая фликером, пытались остановить проезжавшие машины.

Сотрудники подъехали к детям. Оказалось, что старшему 15 лет, младшим — 8 и 9 лет. Дети рассказали, что живут в Светиловичах. Были в гостях у бабушки в Ветке, но опоздали на последний автобус. Мобильных телефонов у школьников не было и позвонить взрослым они не могли. Поэтому решили добираться в родную деревню самостоятельно. Сотрудники ГАИ довезли детей до дома, там их уже ждали взволнованные родители.