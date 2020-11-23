На свободу в Могилеве выпустили журналиста Сидоревского и правозащитника Хамратова

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на свободу вышли журналист телеканала «Белсат» Александр Сидоревский и активист и правозащитник Александр Хамратов, сообщает 6tv.by. Сидоревский доотбывал арест по решению суда за участие в несанкционированном мероприятии. Хамратов — дважды подозреваемый по уголовным делам за оскорбление представителя власти.



Журналист «Белсат» Александр Сидоревский. Фото: belsat.eu

Журналиста телеканала «Белсат» Александра Сидоревского задержали 13 ноября в здании суда, куда он пришел работать — снимать сюжет о суде над другим журналистом: корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.

Накануне суд Могилевского района признал Сидоревского виновным в повторном участии в несанкционированном мероприятии. Судья Курпаченко назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток, однако Сидоревского, который до суда пробыл в изоляторе временного содержания 3 суток, выпустили из-под стражи после приговора.

Вечером 22 ноября Сидоревский вышел на свободу. По его словам, большую часть времени он пробыл в камере один. Горячей воды у журналиста в камере не было. Сотрудники изолятора по отношению к нему вели себя корректно и должным образом исполняли свои служебные обязанности, добавил Сидоревский.



Фото: vk.com/hamratov.photo

Активиста и правозащитника Александра Хамратова задержали 16 октября , когда он вышел из суда Октябрьского района и шел к машине. В интервью 6tv.by правозащитник рассказал, что его возле авто в микроавтобусе ждали силовики.

«Меня скрутили, бросили на пол. Применили физическую силу. Сказали, что сейчас повезут в лес. Начали заламывать пальцы, требуя пароль от телефона. Хотя могли бы и так попросить — я же понимаю, что они бы все равно его вскрыли и взяли все, что нужно», — вспоминает Хамратов.

Потом, по словам правозащитника, его отвезли домой. В квартире провели обыск.

— Разломали мебель, устроили погром, изъяли накопленные за всю мою жизнь деньги. У меня был бело-красно-белый флаг, его специально положили рядом с вещами и сфотографировали, — говорит правозащитник.

Затем его отвезли в ИВС как подозреваемого в соучастии в оскорблении представителя власти. Хамратов говорит, что у него на странице был размещен чужой комментарий. Через 3 суток Хамратова не выпустили на свободу, а отвели к следователю — его заподозрили в нарушении той же статьи Уголовного кодекса, но по другому эпизоду.

Хамратов провел в изоляторе 6 суток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правозащитник говорит, что после жесткого задержания у него есть проблемы со зрением — он собирается идти на консультацию к специалисту.