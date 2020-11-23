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На свободу в Могилеве выпустили журналиста Сидоревского и правозащитника Хамратова
23.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на свободу вышли журналист телеканала «Белсат» Александр Сидоревский и активист и правозащитник Александр Хамратов,
Журналиста телеканала «Белсат» Александра Сидоревского задержали 13 ноября в здании суда, куда он пришел работать — снимать сюжет о суде над другим журналистом: корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.
Накануне суд Могилевского района признал Сидоревского виновным в повторном участии в несанкционированном мероприятии. Судья Курпаченко назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток, однако Сидоревского, который до суда пробыл в изоляторе временного содержания 3 суток, выпустили из-под стражи после приговора.
Вечером 22 ноября Сидоревский вышел на свободу. По его словам, большую часть времени он пробыл в камере один. Горячей воды у журналиста в камере не было. Сотрудники изолятора по отношению к нему вели себя корректно и должным образом исполняли свои служебные обязанности, добавил Сидоревский.
Активиста и правозащитника Александра Хамратова
«Меня скрутили, бросили на пол. Применили физическую силу. Сказали, что сейчас повезут в лес. Начали заламывать пальцы, требуя пароль от телефона. Хотя могли бы и так попросить — я же понимаю, что они бы все равно его вскрыли и взяли все, что нужно», — вспоминает Хамратов.
Потом, по словам правозащитника, его отвезли домой. В квартире провели обыск.
— Разломали мебель, устроили погром, изъяли накопленные за всю мою жизнь деньги. У меня был бело-красно-белый флаг, его специально положили рядом с вещами и сфотографировали, — говорит правозащитник.
Затем его отвезли в ИВС как подозреваемого в соучастии в оскорблении представителя власти. Хамратов говорит, что у него на странице был размещен чужой комментарий. Через 3 суток Хамратова не выпустили на свободу, а отвели к следователю — его заподозрили в нарушении той же статьи Уголовного кодекса, но по другому эпизоду.
Хамратов провел в изоляторе 6 суток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правозащитник говорит, что после жесткого задержания у него есть проблемы со зрением — он собирается идти на консультацию к специалисту.
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Журналист отбывал срок по «народной» статье 23.34. Правозащитника подозревают в оскорблении представителя власти, а это уже «уголовка».
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