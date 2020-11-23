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Какой будет погода в конце ноября

23.11.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя декада ноября, как и две предыдущие, началась теплой, нетипичной для поздней осени погодой. О приближающейся зиме напоминают дождь и мокрый снег, а кое-где и наличие снежного покрова. По последним данным, снег толщиной 1−4 см лежит на северо-востоке Витебской и Могилевской областей. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 24 ноября, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, максимальная днем +3…8°С.

В среду, 25 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, ночью по северо-востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −1…+5°С, днем +2…7°С.

В четверг, 26 ноября, будет облачно с прояснениями, во многих районах осадки прекратятся, лишь ночью местами по востоку страны еще ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах республики будут сгущаться туманы. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы −2…+5°С, по Брестской области при прояснениях до -5°С, днем +2…7°С.

В пятницу, 27 ноября, скажется влияние очередного атлантического циклона. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем 0…+6°С.

В выходные погодные условия в Беларуси станут формировать более прохладные воздушные массы, ожидаются снег и мокрый снег.

 
 
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Последняя декада ноября, как и две предыдущие, началась теплой нетипичной для поздней осени погодой.
 
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