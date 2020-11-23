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В детской инфекционной больнице остаются шесть отравившихся учащихся столичной школы № 61

23.11.2020 12:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 ноября. На утро 23 ноября в детской инфекционной больнице Минска остается шесть учащихся, госпитализированных с отравлением из средней школы № 61, сообщила пресс-служба Минздрава.

Новые школьники в больницу не поступали. Источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

20 ноября после обеда учащиеся средней школы № 61 стали обращаться в медпункт. Были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. 23 школьника было госпитализировано, после осмотра и первой помощи некоторых детей родители забрали домой. Всего за медпомощью обратились 174 ученика.

Комбинат школьного питания столицы извинился за произошедшее перед пострадавшими школьниками и их родителями.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 336 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 ноября. На утро 23 ноября в детской инфекционной больнице Минска остается шесть учащихся, госпитализированных с отравлением из средней школы № 61, сообщила...
 
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