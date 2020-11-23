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345 задержанных и новые случаи «рельсовой войны». МВД рассказало о протестных выходных

23.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД сообщило число задержанных на акциях протеста, прошедших в стране 22 ноября, а также рассказало о новых случаях блокирования транспортных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства.


Фото: TUT.BY

По информации МВД, за участие в протестных акциях 22 ноября в ИВС были отправлены 345 человек, а тех, кто оказывал сопротивление силовикам, задерживали в том числе и с применением спецсредств. Также сообщается, что были зафиксированы случаи блокировки дорожного движения. По данным милиции, некоторые граждане вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства», — сказано в сообщении.

МВД рассказало и о попытках нарушения транспортных коммуникаций. За минувшие выходные, 21 и 22 ноября, были зафиксированы новые случаи натягивания проволоки между рельсами железнодорожных путей в трех районах Минской области: Борисовском, Крупском и Дзержинском — они привели к срабатыванию автоматики и появлению информации о ложной занятости путей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В Минском районе на трассе Минск — Витебск горели шины — их оставили и подожгли на обочине дороги, возле подземного перехода.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МВД сообщило число задержанных на акциях протеста, прошедших в стране в воскресенье, 22 ноября, а также рассказало о новых случаях блокирования транспортных...
 
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