Лукашенко - Хренину: Один из недостатков в этой ситуации - отсутствие настоящего патриотизма, особенно у мужиков

Источник материала: Tut.by

23 ноября Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, сообщает пресс-служба президента Беларуси. По его мнению, в стране — пробел в патриотическом воспитании.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко поинтересовался ситуацией в Вооруженных силах и финансовым состоянием белорусской армии. Одна из тем во время встречи — вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи, сообщает пресс-служба.

— Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации — отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать, — сказал Лукашенко.

— Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел? — уточнил он.

Также Лукашенко спросил про 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду: «Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее».

Хренин заявил, что ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению.

Виктор Хренин также рассказал, что Александр Лукашенко поддержал создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости, сообщает пресс-служба Минобороны.