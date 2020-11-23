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Массовое отравление в минской школе: шестеро детей до сих пор остаются в «инфекционке»
23.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются шестеро учеников школы № 61. Об этом
Напомним, в прошлую пятницу многие ученики столичной средней школы № 61
По состоянию на утро понедельника в больнице остаются шестеро детей.
Новых учащихся не поступало, информирует Минздрав. Сейчас идет эпидемиологическое расследование, источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Специальная комиссия выясняет причины произошедшего.
Всего за медпомощью обратились 174 ученика школы,
Массовое отравление школьников расследует Следственный комитет. Возбудили уголовное дело — по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.
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На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются шестеро учеников школы № 61. Об этом сообщает Минздрав.
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