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Массовое отравление в минской школе: шестеро детей до сих пор остаются в «инфекционке»

23.11.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются шестеро учеников школы № 61. Об этом сообщает Минздрав.


Напомним, в прошлую пятницу многие ученики столичной средней школы № 61 попали в больницу с симптомами отравления, рвотой. Собеседники в один голос говорили, что детям стало плохо после того, как поели в школьной столовой шаурму.

По состоянию на утро понедельника в больнице остаются шестеро детей.

Новых учащихся не поступало, информирует Минздрав. Сейчас идет эпидемиологическое расследование, источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Специальная комиссия выясняет причины произошедшего.

Всего за медпомощью обратились 174 ученика школы, рассказывали в Мингорисполкоме. 18 детей попали в больницу. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.

Массовое отравление школьников расследует Следственный комитет. Возбудили уголовное дело — по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются шестеро учеников школы № 61. Об этом сообщает Минздрав.
 
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В детской инфекционной больнице остаются шесть отравившихся учащихся столичной школы № 61
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