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В Минске временно закрывали вестибюль одной из станций метро
23.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" был закрыт на вход и выход с 13:45, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целях обеспечения безопасности пассажиров, в 13:45 на вход и выход закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости)", - говорится в сообщении. В пресс-службе минской подземки подчеркнули, что поезда на данной станции останавливаются.
Минский метрополитен принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.
UPD. Минский метрополитен сообщил, что в 14:13 вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" открыт для пассажиров. "Метрополитен работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
В Минске регулярно закрывают различные станции метро из-за протестных акций, которые проходят в белорусской столице. В воскресенье 22 ноября с 11:55 до 16:10 поезда следовали без остановок на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Петровщина", "Каменная Горка", также были недоступны все станции третьей линии.
Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти сегодня в 14:00 на очередной марш. В прошлый понедельник станция метро "Площадь Ленина" была полностью
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В минувшее воскресенье из-за протестных акций в Минске метро временно закрывалось – поезда не останавливались на восьми станциях, также была недоступна вся...
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