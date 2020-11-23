В выходные в Дражне и на Октябрьской видели столбы пара. Узнали, что это было

Источник материала: Tut.by

В прошлую субботу в разных концах города минчане заметили «гейзеры». Один столб пара был в Дражне, другой — на улице Октябрьская. В Минских теплосетях «Минскэнерго» TUT.BY рассказали, что это было.

Что было в Дражне?

Столб пара бил на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова, он попал на видео.

Ситуация в Дражне была штатной, это работы по пуску паропровода, сообщили в Минских теплосетях «Минскэнерго».

21 ноября с 6.40 до 18.50 отключался паропровод 4 от Минской ТЭЦ-3 для выполнения плановых работ по поверке прибора учета расхода пара на теплоэлектроцентрали.

Работы по пуску паропровода проводили в штатном режиме. Этот «гейзер» — сброс пароводяной смеси из дренажа при прогреве паропровода по улице Солтыса.

После прогрева дренаж закрыли.

Персонал филиала Минских теплосетей стоял по периметру и пускал посторонних к месту, где продували паропровод, рассказали в организации.



Фото: читатель TUT.BY

Что было на Октябрьской

Вечером (в 20.30) 21 ноября в диспетчерскую Минских тепловых сетей сообщили, что идет пар из люков на улице Октябрьской.

Персонал прибыл на место и обнаружил парение в тепловой камере. Выяснилось, что был отключен участок паропровода, питающий Дрожжевой комбинат и «Минск Кристалл». В это время там не использовали пар на технологические нужды.

Нашелся дефект уплотнительной прокладки в тепловой камере на врезке паропровода в сторону Дрожжевого комбинат (находится на их балансе). 22 ноября работники комбината устранили поломку, паропровод включили в работу.

Минские тепловые сети отмечают. что находиться в местах парения может быть небезопасно. Если видите такие столбы пара, нужно сообщать в диспетчерскую службу организации по телефонам: 298 27 27, 298 27 37.