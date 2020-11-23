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В Минске снова марш пенсионеров. Что сейчас с транспортом на проспекте Независимости?

23.11.2020 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске снова перебои с движением общественного транспорта. Об отмене некоторых остановок на проспекте Независимости сообщает «Минсктранс».


В столице начался уже традиционный понедельничный марш пенсионеров. Движение по проспекту Независимости перекрыто на двух полосах, сообщают читатели.

С 13.47 временно отменили остановки «Площадь Независимости» и «Володарского» на проспекте. Движение там возобновили в 14.40.

С 14.40 из-за перекрытия проспекта Независимости от улицы Ленина до площади Победы изменили движение автобусов маршрутов № 57, 100, 115э, 300э.

Кроме того, в 13.45 закрывали на вход и выход один из вестибюлей станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Это сделали «для безопасности пассажиров», сообщает Минский метрополитен. В 14.13 вестибюль открыли для пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске снова перебои с движением общественного транспорта. Об отмене некоторых остановок на проспекте Независимости сообщает «Минсктранс».
 
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