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В Минске снова марш пенсионеров. Что сейчас с транспортом на проспекте Независимости?
23.11.2020 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске снова перебои с движением общественного транспорта. Об отмене некоторых остановок на проспекте Независимости
В столице начался уже традиционный понедельничный марш пенсионеров. Движение по проспекту Независимости перекрыто на двух полосах, сообщают читатели.
С 13.47 временно отменили остановки «Площадь Независимости» и «Володарского» на проспекте. Движение там возобновили в 14.40.
С 14.40 из-за перекрытия проспекта Независимости от улицы Ленина до площади Победы изменили движение автобусов маршрутов № 57, 100, 115э, 300э.
Кроме того, в 13.45 закрывали на вход и выход один из вестибюлей станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Это сделали «для безопасности пассажиров»,
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В Минске снова перебои с движением общественного транспорта. Об отмене некоторых остановок на проспекте Независимости сообщает «Минсктранс».
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