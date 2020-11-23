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В Мостах мужчину приговорили к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий

23.11.2020 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мостах местного жителя осудили за оскорбительный комментарий в Telegram-канале в отношении одного из членов избирательной комиссии. Суд Мостовского района назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает прокуратура Гродненской области.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В сентябре 2020 года мужчина разместил под фотографией члена избирательной комиссии в одном из Telegram-каналов неприличный комментарий, унижающий ее честь и достоинство.

В ходе судебного следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Свое поведение он объяснил влиянием недостоверной информации.

Суд Мостовского района признал мужчину виновным по статье 189 УК «Оскорбление». Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев.
Также у мужчины был конфискован ноутбук, при помощи которого он выходил в Сеть.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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В Мостах местный житель осужден за оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов в отношении одного из членов избирательной комиссии. Суд Мостовского района...
 
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