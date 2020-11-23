Пять маршрутов общественного транспорта изменятся в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. С 24 ноября три троллейбусных и два автобусных маршрута из-за дорожных работ на улице Мясникова временно поменяют свое направление, сообщили Sputnik в Минсктрансе.

Начиная со вторника, троллейбусные маршруты №29, 37, 46 будут проходить по улице Немига до площади Франтишка Богушевича и обратно. Им также будут присвоены новые наименования: №29 "ДС Калиновского - ст.м. Пл.Ф.Богушевича", №37 "ДС Уручье-4 - ст.м. "Пл.Ф.Богушевича", №46 "ДС Зеленый Луг-7 - ст.м. "Пл.Ф.Богушевича".

Новшества ожидаются и в организации движения автобусных маршрутов №73 и 163. Они будут двигаться со стороны проспекта Победителей по улицам Немига, Клары Цеткин, Московской. В обратном направлении – без корректировок.

Вышеперечисленные маршруты, обратили внимание в Минсктрансе, не будут делать остановки на "Сендайском сквере" и "Площади Мясникова".

Читайте также: