Власти Минска возьмут на контроль школьное питание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Минский мэр Владимир Кухарев распорядился взять на контроль школьное питание, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

"Глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города, отметив, что вопросы организации питания детей должны быть на постоянном контроле директоров учебных заведений", - говорится в сообщении.

В понедельник Кухарев провел традиционное совещание с руководителями районных администраций и предприятий города. Обсуждая проблему школьного питания, он подчеркнул, что его меню подлежать обязательному согласованию с органами санитарного надзора.

Напомним, массовое отравление детей произошло 20 ноября в минской школе №61. За медицинской помощью обратились более 280 учеников . В настоящий момент в инфекционной больнице остаются шесть детей .

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

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