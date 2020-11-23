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Власти Минска возьмут на контроль школьное питание
23.11.2020 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Минский мэр Владимир Кухарев распорядился взять на контроль школьное питание, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города, отметив, что вопросы организации питания детей должны быть на постоянном контроле директоров учебных заведений", - говорится в сообщении.
В понедельник Кухарев провел традиционное совещание с руководителями районных администраций и предприятий города. Обсуждая проблему школьного питания, он подчеркнул, что его меню подлежать обязательному согласованию с органами санитарного надзора.
Напомним,
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.
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Массовое отравление произошло на минувшей неделе в столичной школе №61, медицинская помощь потребовалась нескольким сотням учеников.
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