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В Пинске несколько домов остались без горячей воды из-за прорыва водопровода
23.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 ноября в Пинске прорвало водопровод на улице Брестской, сообщает
В 14.30 прорыв диаметром 100 мм перекрыт. В результате инцидента горячей воды нет в домах:
На улице Брестской № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105,
На улице Сухой № 43, 43а, 45, 49, 53, 60, 64а,
На улице 60 лет Октября № 7, 8, 10,
На улице Куйбышева № 42.
В доме № 107 на улице Брестской пропала горячая и холодная вода.
Питьевую воду жильцам домов подвозят в цистерне. Специалисты устраняют аварию.
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Питьевую воду жителям подвозят цистернами.
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