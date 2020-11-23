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В Пинске несколько домов остались без горячей воды из-за прорыва водопровода

23.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 ноября в Пинске прорвало водопровод на улице Брестской, сообщает Пинский горисполком.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В 14.30 прорыв диаметром 100 мм перекрыт. В результате инцидента горячей воды нет в домах:

На улице Брестской № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105,

На улице Сухой № 43, 43а, 45, 49, 53, 60, 64а,

На улице 60 лет Октября № 7, 8, 10,

На улице Куйбышева № 42.

В доме № 107 на улице Брестской пропала горячая и холодная вода.

Питьевую воду жильцам домов подвозят в цистерне. Специалисты устраняют аварию.

 
 
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