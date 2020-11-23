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В Новогрудке двух мужчин обвиняют в подготовке массовых беспорядков и оскорблении президента

23.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке двух местных жителей обвинили в подготовке лиц к участию в массовых беспорядках. Также одному из мужчин вменяется и статья Уголовного кодекса «Оскорбление президента Республики Беларусь». Как сообщает Генпрокуратура, уголовное дело передано в суд.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Одному мужчине инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление президента. А второму — «иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках».

Согласно материалам дела, обвиняемый с июня по 9 августа 2020 года в Кореличах, Новогрудке, а также Дятловском и Лидском районах проводил встречи с людьми. По версии прокуратуры — для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. Так он якобы планировал 10 августа поджог зданий и служебных машин милиции Новогрудского и Кореличского райисполкомов, также сопротивление власти с использованием «коктейлей Молотова» и бензопил, а также блокировку спиленными деревьями автодороги Кореличи — Новогрудок.

— Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года выявили и пресекли его противоправные деяния, — сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, этот же мужчина 14 августа в одном из Viber-чатов «разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента».

Второй мужчина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, на встречах по вопросам организации массовых беспорядков рассказывал о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы «оказывать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие».

— Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку.

Мужчины находятся под стражей.

 
 
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В Новогрудке будут судить двух местных жителей за подготовку к массовым беспорядкам. Также одному из мужчин вменяется и статья Уголовного кодекса «Оскорбление...
 
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