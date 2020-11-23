Из могилевского изолятора выходят на свободу 120 задержанных в Минске на протестах

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 23 ноября, из изолятора временного содержания на свободу должны выйти 120 человек. Все они были задержаны на акциях протеста в Минске и отбыли срок ареста по решению суда.





Задержанных на протестах в Минске доставили в могилевский изолятор временного содержания из ИВС Жодино в несколько этапов. Привезли на автозаках, первых — в субботу, 14 ноября. В четверг, 19 ноября, их родные в первый и единственный раз смогли отдать передачу — теперь в изоляторе их принимают раз в неделю.

Сделать все правильно и быстро родным помогали волонтеры. Сегодня — тоже. Чтобы не создавать шум и большого скопления людей возле режимных объектов, процесс организован так: приехавшие на машинах родственники ожидают выхода близких на большой парковке на большом расстоянии от изолятора. Когда из ИВС выпускают человека, волонтеры сообщают родным по телефону, те подъезжают, забирают родственника и быстро уезжают. Единственная парковка непосредственно возле тюрьмы и изолятора перекрыта — тут дежурит экипаж ГАИ.

Некоторым приходится немного подождать приезда родственников, и пока они ждут, их поят горячим чаем. Если родственники по какой-то причине не смогли забрать вышедшего на свободу, им помогают добраться до дома волонтеры и просто неравнодушные люди.













Всего, по некоторым данным, из жодинского изолятора в Могилев были доставлены более 200 человек. Первых из них начали выпускать еще на прошлой неделе по истечении срока административного ареста. Сегодня, 23 ноября, на свободу должна выйти большая часть задержанных на акциях протеста в Минске.