Парня, который поднял в Гомеле БЧБ-флаг, судят за злостное хулиганство. Как хочет наказать прокурор?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжается суд над 24-летним гомельчанином Георгием Василенко, который в августе на центральной городской площади вместо государственного флага водрузил бело-красно-белый. Сегодня гособвинитель озвучил сроки, которые, по мнению прокуратуры, необходимо назначить парню в качестве наказания.





Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый.

В итоге милиция установила личность лишь одного участника этой истории — Георгия Василенко. Сначала уголовное дело в отношении него возбудили по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК).

Обвиняемый вину признает лишь частично. Он не считает свой поступок злостным хулиганством, говорит, что действовал не по «предварительному сговору» с «группой лиц», а просто поддался эффекту толпы.

Сегодня в суде Центрального района Гомеля состоялись прения по делу.

По мнению гособвинителя, Георгий и еще группа неустановленных граждан «умышленно, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, демонстративно игнорируя общепринятые нормы поведения, пренебрегая нормами нравственности, морали и правами иных лиц, противопоставляя свою личность интересам общества и государства, выражая вседозволенность и исключительный цинизм» сняли с флагштока государственный флаг и вместо него подняли «символ, не являющийся атрибутом власти».

Прокурор считает, что вина Василенко доказана в полном объеме, и предложил назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.



Георгий Василенко. Фото: Елена Бычкова

Защитник обвиняемого Анна Павлюк считает, что такое наказание является чрезмерно суровым и не соответствующим тяжести последствий, нанесенных действиями своего подзащитного обществу и государству. Она просит прекратить уголовное преследование в отношении обвиняемого.

Адвокат не согласна с квалификацией дела и считает, что снятие госфлага на подпадает под статью «Хулиганство».

— Конкретных лиц, которые жаловались на действия обвиняемого, не установлено. А значит не доказана и явная общественная опасность тех деяний, которые мы рассматриваем в судебном заседании, — отметила Павлюк.

Также защитник Георгия Василенко напомнила суду, что бело-красно-белый флаг — национальная символика, и он дважды в истории Беларуси был государственным флагом. И сегодня БЧБ-флаг не является запрещенной или экстремистской символикой и не несет в себе каких-либо экстремистских символов.

Присутствующие в зале зааплодировали адвокату. Судья Сергей Соловский попросил людей соблюдать порядок.

26 ноября Георгий Василенко выступит в суде с последним словом и тогда же, возможно, ему озвучат и приговор.