Родители студентов-платников из БГУИР пригрозили вузу не платить за учебу. Дедлайн прошел, что дальше?

Источник материала: Tut.by

В начале ноября родители студентов-платников, которые учатся в БГУИР, написали открытое обращение к ректору. В документе они требовали прекратить преследование студентов за инакомыслие и остановить увольнение преподавателей. В ином случае мамы и папы обещали перестать платить за учебу. В письме родители указывали дедлайн — 15 ноября. Он прошел. TUT.BY узнал, что теперь.



Фото: TUT.BY

Марина (по просьбе героини имя изменено) — мама студентки-первокурсницы. Женщина объясняет, что руководству вуза родители направляли два письма. Первое «более эмоциональное», второе — «ультимативное». Ключевые требования в обоих из них похожи: родные выступили против отчислений и увольнений из вуза по политическим причинам. Если же, писали мамы и папы, их требования не будут выполнены, то семьи студентов-платников не станут вносить оплату за обучение. Судя по информации на сайте БГУИР, ближайший дедлайн по оплате за вторую часть осеннего семестра 2020−2021 учебного года — 15 ноября. Эту дату родные и указывали в своем письме.

— Выполнил ли вуз требования родителей? — интересуемся мы у Марины.

— На прошлой неделе мы встречались с проректором по воспитательной работе, — говорит собеседница. — Он сказал, что БГУИР борется за своих студентов. Насколько мне известно, из вуза действительно отчислены единицы. Основная причина отчисления, как я поняла из объяснения, пропуски, так как, если человек находится на сутках, — это не считается уважительной причиной для отсутствия. Остальные активные ребята получили выговоры и предупреждения.

По ситуации с преподавателями, продолжает мама, им пояснили, что уйти из вуза — решение самих педагогов.

Что в таком случае родители решили с оплатой? Единого мнения, говорит Марина, по этому вопросу нет. Каждая семья определяется сама.

— Я могу сказать только про наш родительский чат. В нем около 500 человек. По настроениям родителей можно сказать, что часть из них пока не торопится с оплатой. Сколько тех, кто не оплатил? Такой статистики у нас нет, — рассказывает Марина. — Кто-то посчитал, что при неоплате в месяц набегает пеня где-то 27 рублей. Родители говорят, гражданская позиция важнее, чем эта сумма. Я для себя тоже решила пока не платить.

Вопрос по оплате, продолжает собеседница, возник не только из-за отчислений, но и в связи COVID-19 и переходом студентов на «удаленку».

— Родители хотят, чтобы дети полностью перешли на дистанционное обучение, но при этом не пострадало качество образования, — говорит Марина. — Были разговоры и о том, что при ДО нужно снижать оплату за обучение. Но, как пояснил нам на встрече проректор по воспитательной работе, при «дистанционке» нагрузка на преподавателей становится больше, поэтому оплату никто снижать не будет.

По словам Марины, администрация вуза спокойно отреагировала на ультиматум родителей о неуплате.

— Нам дали понять, что даже если пару сотен родителей из чата пока не станут платить, на вузе, где учатся тысячи ребят, это сильно не отразится, — продолжает мама. — Нам также сказали, что если мы не будем платить, то детей, по крайней мере сразу, никто отчислять не станет. Сначала придет письмо-предупреждение, потом еще одно, — говорит Марина.

— Как долго вы собираетесь не платить?

— Не знаю, думаю, пока не станет вопрос об отчислении ребенка. Если такая ситуация возникнет, я заплачу. Моей дочери нравится БГУИР. Мы копили деньги, чтобы она могла здесь учиться, — говорит собеседница.

Еще одна мама студентки, с которой пообщался TUT.BY, сказала, что она решила повременить с оплатой до 1 декабря, «а там посмотрим». 12 ноября в родительском чате БГУИР, появился опрос, где у участников сообщества интересовались, планируют ли они вносить плату за обучение до 15 ноября. В опросе отметилось около 150 человек. 25 процентов из них ответили, что «категорически не будут оплачивать обучение до 15 ноября 2020-го», при этом 20 процентов считают: «нужно оплачивать всю сумму вовремя».

— Я как прагматик понимаю: наши требования вуз не выполнит. Конечно, хорошо, если бы преподавателей не трогали, но при нынешней системе — это утопия, — рассуждает Марина. — Мое решение не платить, — это больше акт протеста, чем желание добиться какой-то цели.