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ГУМ и ЦУМ обновили витрины к Новому году. Как вам?

23.11.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги оформили витрины к Новому году. Мы посмотрели, как выглядят сейчас ГУМ и ЦУМ.

ГУМ

В этом году витрины оформили с бумажным декором, а в центре каждой композиции стоят манекены в одежде и обуви из ГУМа, их окружает бытовая техника и аксессуары спонсоров, которые участвовали в создании витрин.





















ЦУМ

ЦУМ также оформляет витрины в сотрудничестве со спонсорами. В этот раз у входа в магазин появился поезд, а в витринах изобразили сказочную подготовку к Новому году эльфов и молодого Деда Мороза.












TUT.BY уже несколько лет спрашивает читателей, чьи новогодние витрины им нравятся больше. В 2017 году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. В 2018-м — тоже ЦУМ, за который проголосовали 77% опрошенных. В 2019 году ГУМ украсил витрины в соавторстве с белорусской художницей Анной Силивончик и победил в опросе — за него проголосовал 81% наших читателей.

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Чьи витрины в 2020 году вам больше нравятся?

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Столичные универмаги оформили витрины к Новому году. Мы посмотрели, как выглядят сейчас ГУМ и ЦУМ.
 
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