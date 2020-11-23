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Священников Новогрудской епархии обязали не участвовать в митингах и не высказывать «политических мнений»

23.11.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому священникам епархии определено не участвовать в митингах, а также не высказывать свое политическое мнение в том числе и в Сети.


Фото: eparhia.by

Документ датируется 23 ноября и принят после совещания архиереев Белорусской Православной церкви, которое прошло 19 ноября в Минске. Там священнослужители обсуждали вопросы, связанные с церковной жизнью и духовным образованием.

В распоряжении архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия говорится о том, что священникам Новогрудской епархии определено не принимать участие в политических акциях, выступлениях (в том числе и не высказывать «политических мнений в интернет пространстве»), митингах, забастовках и шествиях. Священнослужители должны помнить, что «главная обязанность духовенства заключается в совершении богослужений, таинств и молитве, в том числе о умиротворении враждующих и дарований мира и благополучия белорусскому народу».

Напомним, на минувшей недели Генеральная прокуратура объявила официальные предупреждения епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину за их посты в соцсетях, в которых священнослужители высказались по поводу разрушения мемориала Роману Бондаренко.

«Дать оценку этим заявлениям» главе своей администрации совместно с генпрокурором поручил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому священникам епархии определено не участвовать в митингах, а также не...
 
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