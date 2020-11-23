В Беларуси проходит Марш мудрости

В Минске к акции протеста пенсионеров присоединились работники здравоохранения, чтобы оказаться в нужную минуту рядом.

Колонна пенсионеров прошла привычным маршрутом, минуя здание КГБ и ГУМ, на Октябрьскую площадь. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных бусов.

При этом с улицы Свердлова силовики перекрыли выезд на проспект в сторону Октябрьской. Въезд с Городского Вала также перекрывался. Движение транспорта останавливалось в двух полосах.

Читатели сообщали о перекрытии проспекта возле цирка. Возле Академии наук также замечены патрули ГАИ.

Колонна в несколько тысяч человек прошла Октябрьскую площадь. Милиция предупреждала участников марша, что мероприятие несанкционированное, и просила разойтись.

За час пенсионеры подошли к цирку, где уже был выставлен кордон силовиков, которые не дали колонне двинуть дальше по проспекту. Часть участников марша все же пробилась на него. Другая повернула на улицу Купалы.

Перекрывалось движение возле оперного театра. На перекрестке Купалы и Богдановича наблюдалось обилие людей в черном.

Препятствия, создаваемые силовиками движению колонны, по сути, изолировали центра города. Дорожная обстановка была крайне тяжелой и для личного, и для общественного транспорта.

До начала марша в минском метрополитене сообщили, что будет закрыт вестибюль №2 станции «Площадь Ленина» на входе со стороны площади. С 14:13 метро возобновило работу.

Сообщается о точечных задержаниях.

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