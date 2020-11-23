Следователь не дает разрешение адвокату посетить в СИЗО КГБ журналиста TUT.BY Катерину Борисевич

Источник материала: Tut.by

23 ноября адвокат Андрей Мочалов планировал посетить в СИЗО КГБ журналиста TUT.BY Катерину Борисевич, которая находится там уже четвертый день. Однако как стало известно редакции, следователь не дал соответствующее разрешение на посещение Катерины. Право на защиту гарантировано Конституцией, противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.



Катерина Борисевич Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вечером 22 ноября истек 72-часовой срок задержания Катерины Борисевич, она не вышла на свободу и остается в СИЗО до предъявления обвинения — до 29 ноября, после чего должна быть избрана мера пресечения.

Сегодня, 23 ноября, адвокат Андрей Мочалов планировал посетить Катерину в СИЗО КГБ, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру, однако на протяжении рабочего дня так и не получил разрешение следователя.

Согласно статье 62 Конституции, каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.

Катерина проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК — разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям. Уголовное дело возбудила Генеральная прокуратура.

— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, — заявили в Генпрокуратуре. — Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям.

Генеральная прокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или Комитет государственной безопасности), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК).

Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Вообще, по факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). Но если речь о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), а именно такой формулировкой оперирует Генпрокуратура, то в этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае.

Что такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК?

В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность. Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». При этом уголовным законом ст. 178 УК отнесена к преступлениям «против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних».

Родственники претензий не имеют

Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину Борисевич.

Обращаясь в первую очередь к Генеральной прокуратуре, БАЖ призывает сосредоточиться на поиске виновных в смерти Романа Бондаренко (дело расследует Генпрокуратура), а не преследовать журналиста, которая подготовила материал, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушив права родственников погибшего.

Напомним, родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.