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Литва выдала более 650 разрешений белорусам на въезд по «гуманитарным основаниям»
23.11.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. Об этом
Всего литовские власти разрешили въезд на гуманитарных основаниях 653 гражданам Беларуси, из которых 246 уже находятся в Литве, а 53 попросили убежища в стране.
Как сообщается, допуск на въезд иностранцев по особым гуманитарным причинам выдается министром внутренних дел Литвы на основании предложения МИДа страны, в том числе в связи с политическими обстоятельствами. Подобные разрешения литовские власти выдают пострадавшим от репрессий или преследований гражданам Беларуси, а также представителям оппозиции.
Напомним, литовское правительство вскоре после президентских выборов в Беларуси и в связи со сложившейся в нашей стране ситуацией
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По информации литовского МВД, этой возможностью уже воспользовались около 250 граждан Беларуси.
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