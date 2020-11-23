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Литва выдала более 650 разрешений белорусам на въезд по «гуманитарным основаниям»

23.11.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на литовское МВД.


Фото: Reuters

Всего литовские власти разрешили въезд на гуманитарных основаниях 653 гражданам Беларуси, из которых 246 уже находятся в Литве, а 53 попросили убежища в стране.

Как сообщается, допуск на въезд иностранцев по особым гуманитарным причинам выдается министром внутренних дел Литвы на основании предложения МИДа страны, в том числе в связи с политическими обстоятельствами. Подобные разрешения литовские власти выдают пострадавшим от репрессий или преследований гражданам Беларуси, а также представителям оппозиции.

Напомним, литовское правительство вскоре после президентских выборов в Беларуси и в связи со сложившейся в нашей стране ситуацией утвердило предложение о введении новых оснований для въезда в страну — в связи с «особыми гуманитарными политическими целями». Как рассказали TUT.BY в МВД Литвы, разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий или преследуемым гражданам Беларуси, а также активным членам оппозиции. Также литовская сторона пояснила, что готова принимать на этих основаниях пострадавших во время массовых задержаний, которые едут с целью лечения и реабилитации.

 
 
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По информации литовского МВД, этой возможностью уже воспользовались около 250 граждан Беларуси.
 
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