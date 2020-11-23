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В Осиповичском районе спасли лебедя: он сидел на трассе

23.11.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичском районе на трассе Минск — Гомель 22 ноября спасли лебедя. Птица сидела на дороге и не могла улететь. Лебедя поймали и доставили в птичий приют, сообщает УВД Могоблисполкома.

Лебедя воскресным утром на трассе заметила оператор местной АЗС. Она сообщила о том, что птица находится прямо на полосе движения и это небезопасно.

Спасатели помогли отловить птицу и убрать ее с дороги, а сотрудники Госавтоинспекции отвезли лебедя в приют для диких птиц «Охрана природы» в Осиповичском районе.

Специалисты предварительно сказали, что у лебедя электротравма. Птице оказали медпомощь, лебедь останется в птичьем приюте до полного выздоровления.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Птицу отловили спасатели и сотрудники ГАИ. Лебедь - в птичьем приюте.
 
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