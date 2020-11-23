«Гуляла с собакой, сделала замечание и оказалась в автозаке». В Минске задержали преподавателя БГУИР

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 22 ноября, в Минске задержали Юлию Пашковскую, старшего преподавателя кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР. По словам подруги Натальи, после обеда педагог пошла выгуливать собаку. В автозаке, говорит приятельница, Юлия оказалась после того, как сделала замечание силовику.



Скриншот видеообращения

Наталья живет в доме на улице Максима Танка, 12. Юлия — в соседнем, на Заславской. Вчера в районе полудня сын Натальи планировал пойти с друзьями в батутный центр. Мама вышла во двор, чтобы его проводить.

— Сын стал собирать компанию, побежал к другу, который живет на Кальварийской, а я осталась стоять возле дома, — возвращается к тем событиям Наталья. — В это время Юлия вышла погулять с собакой. Я тоже собачница, поэтому мы знакомы и дружим.

В какой-то момент, вспоминает Наталья, сын позвонил, сказал, что боится выйти из дома друга, потому что рядом много силовиков. Мама его успокоила и предупредила: «Я сейчас за тобой приду».

— Юлия пошла со мной. По пути мы встретили еще одну приятельницу, которая возвращалась из магазина, — описывает происходящее собеседница. — Втроем мы подошли к длинному дому на Максима Танка, 10. Поблизости увидели автозаки и силовиков. Колонны рядом не было, но шли задержания.

По словам Натальи, чтобы попасть к дому, где живет приятель ее сына, им нужно было пройти через силовиков. По пути женщины подошли к одному из них и сделали замечание. Сначала высказалась Наталья, потом Юлия.

— Все было культурно, просто задела эта несправедливость. Юля сказала: «Что вы делаете, наши дети боятся пройти домой», — говорит Наталья. — После этого четверо омоновцев подхватили ее и собаку и затолкали в автозак. «Вы хоть отдайте собаку!» — стали кричать прохожие. Собаку отдали. Я же просила, чтобы они отпустили Юлю, объясняла: у нее двое несовершеннолетних детей. В ответ услышала: «Считаю до трех, если ты не уйдешь, будешь там (в автозаке. — Прим. TUT.BY) вместе с собакой».

Наталья с собакой отошли в сторону. В этот момент, продолжает она, силовикам поступила команда уезжать, и они уехали.

— У Юли с собой даже не было мобильного, она вышла на прогулку в спортивных штанах, — продолжает собеседница. — Дома я созвонилась с ее мужем. Вернула им собаку. Затем мы искали Юлю по всем РУВД. В какой-то момент она набрала сама, сообщила, что находится в Первомайском РУВД.

Суда, говорит подруга, у Юлии пока не было.

— По спискам задержанных Юля сейчас в ИВС на Окрестина, — говорит Наталья. — Дома ее ждут муж, 14-летний сын и 5-летняя дочь. Я очень переживаю из-за этой ситуации. Ругаю себя, нужно было идти самой.

По данным dev.by , Юлия Пашковская — одна из участниц забастовки сотрудников БГУИР. Кроме того, она участвовала в записи видеообращения к белорусам, в котором люди призывали поступать по совести и не выполнять преступные приказы.