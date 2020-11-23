|
В Гродно вынесли приговор двум мужчинам за потасовку с сотрудниками ГАИ в августе. Оба - многодетные отцы
23.11.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор двум гродненцам: Константину Поляку и Дмитрию Зимницкому. Оба — многодетные отцы, у каждого по трое детей. Мужчины обвинялись по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшие — два сотрудника ГАИ, претензий к обвиняемым они не имели,
Обвинение, которое представлял прокурор Гродно Владимир Клишин, запрашивало три года «химии» Дмитрию Зимницкому и 3,5 года в аналогичном учреждении Константину Поляку.
Напомним,
Тогда же экипаж ГАИ получил сообщение от дежурного, что на проспекте Космонавтов мужчина раздает ленточки на несанкционированном митинге и, возможно, является организатором и координатором мероприятия. Была дана ориентировка на задержание мужчины в оранжевой футболке и белых штанах, он был с рюкзаком.
Поляк выполнил требования — но позже попытался убежать. За ним погнался лейтенант Сапего — и началась потасовка. Гаишник упал — и, по версии обвинения, Поляк нанес ему более пяти ударов по телу. Ткач стал оттягивать обвиняемого от напарника, но его кто-то сзади схватил за плечи и бросил на землю. Это был Дмитрий Зимницкий.
Люди стали кричать, чтобы гаишники отпустили задержанных. По словам потерпевших, толпа вела себя агрессивно, но не в отношении гаишников, а «просто так высказывалось общее отношение к происходящему в стране».
Побои и телесные повреждения у сотрудников ГАИ зафиксированы не были, однако обвинение говорит о том, что потерпевшими они были получены.
Обвиняемые были задержаны в сентябре и до суда находились под стражей.
— Оба работают, оба были в сложных периодах жизни, но находили в себе силы продолжать жить и работать, — заявил в суде гособвинитель Владимир Клишин. — У Поляка трое маленьких детей, уход за отцом-инвалидом: это характеризует его как человека, уважающего старость и благодарного родителям за жизнь. Зимницкий работает, набирает группу детей для обучения единоборствам, у него тоже трое детей. Но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что милиционер должен быть неприкосновенен. Сейчас наблюдается явная радикализация общества, и если бы это произошло до августовских событий, у меня бы не дрогнула рука, требовать ли для них лишения свободы. Но надо учитывать эмоциональное состояние людей в те августовские дни.
Дмитрий Зимницкий получил два с половиной года ограничения свободы — «домашней химии», Константин Поляк — три года «химии» с направлением в учреждение открытого типа.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вынесли приговор двум мужчинам за потасовку с сотрудниками ГАИ в августе. Оба - многодетные отцы
В Гродно вынесли приговор двум гродненцам: Константину Поляку и Дмитрию Зимницкому. Оба - многодетные отцы, у каждого по трое детей. Мужчины обвинялись по статье 364...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)