В Гродно вынесли приговор двум мужчинам за потасовку с сотрудниками ГАИ в августе. Оба - многодетные отцы

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор двум гродненцам: Константину Поляку и Дмитрию Зимницкому. Оба — многодетные отцы, у каждого по трое детей. Мужчины обвинялись по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшие — два сотрудника ГАИ, претензий к обвиняемым они не имели, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: spring96.org

Обвинение, которое представлял прокурор Гродно Владимир Клишин, запрашивало три года «химии» Дмитрию Зимницкому и 3,5 года в аналогичном учреждении Константину Поляку.

Напомним, мужчины обвинялись по статье 364 УК УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Все произошло 12 августа на проспекте Космонавтов около автовокзала, когда там проходила женская акция: девушки стояли вдоль проезжей части с цветами и белыми лентами. Сначала участниц было несколько десятков человек, потом — несколько сотен. В какой-то момент люди стали подвозить девушкам воду, а цепь солидарности растянулась на несколько сотен метров. Все это продолжалось до вечера.

Тогда же экипаж ГАИ получил сообщение от дежурного, что на проспекте Космонавтов мужчина раздает ленточки на несанкционированном митинге и, возможно, является организатором и координатором мероприятия. Была дана ориентировка на задержание мужчины в оранжевой футболке и белых штанах, он был с рюкзаком.

Его нужно было доставить в РОВД Октябрьского района города для составления протокола по статье 23.34 КоАП. Старший экипажа ГАИ капитан Ткач нашел мужчину по ориентировке — им оказался Константин Поляк. Инспектор попросил его представиться и пройти с ним в служебную машину для досмотра рюкзака.

Поляк выполнил требования — но позже попытался убежать. За ним погнался лейтенант Сапего — и началась потасовка. Гаишник упал — и, по версии обвинения, Поляк нанес ему более пяти ударов по телу. Ткач стал оттягивать обвиняемого от напарника, но его кто-то сзади схватил за плечи и бросил на землю. Это был Дмитрий Зимницкий.

Люди стали кричать, чтобы гаишники отпустили задержанных. По словам потерпевших, толпа вела себя агрессивно, но не в отношении гаишников, а «просто так высказывалось общее отношение к происходящему в стране».

Побои и телесные повреждения у сотрудников ГАИ зафиксированы не были, однако обвинение говорит о том, что потерпевшими они были получены.

Обвиняемые были задержаны в сентябре и до суда находились под стражей.

— Оба работают, оба были в сложных периодах жизни, но находили в себе силы продолжать жить и работать, — заявил в суде гособвинитель Владимир Клишин. — У Поляка трое маленьких детей, уход за отцом-инвалидом: это характеризует его как человека, уважающего старость и благодарного родителям за жизнь. Зимницкий работает, набирает группу детей для обучения единоборствам, у него тоже трое детей. Но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что милиционер должен быть неприкосновенен. Сейчас наблюдается явная радикализация общества, и если бы это произошло до августовских событий, у меня бы не дрогнула рука, требовать ли для них лишения свободы. Но надо учитывать эмоциональное состояние людей в те августовские дни.

Дмитрий Зимницкий получил два с половиной года ограничения свободы — «домашней химии», Константин Поляк — три года «химии» с направлением в учреждение открытого типа.