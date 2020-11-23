«Увидела снимок и поняла: это он». Дочь узнала о задержании отца на марше пенсионеров по фото TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Олег Васильевич Гжибовский — в прошлом офицер, а сейчас пенсионер. Он служил в Монголии, Эфиопии, Афганистане, перечисляет его дочка Екатерина. Сейчас он с женой живет в Несвиже, у него три взрослые дочери. В понедельник мужчина специально приехал в Минск на марш пенсионеров. О том, что его задержали, семья узнала по фото: момент ареста Олега Васильевича попал на снимок TUT.BY.



Задержание Олега Васильевича. Фото: TUT.BY

— Сначала мне попалось видео задержания… сердце замерло, — делится переживаниями его дочь Екатерина. — Видео было не очень хорошего качества, и я до последнего надеялась, что на кадрах не папа. А потом увидела фото и поняла: это он.

Узнала по одежде, флагу и походке.

Олегу Васильевичу 58 лет. Задержали его на площади Победы. Во сколько именно, дочка не знает. Телефона у мужчины не было, поэтому Екатерина стала обзванивать все РУВД. Выяснила: отец в Центральном.

— Он никогда не поддерживал эту власть, просто раньше возмущался только дома. А теперь, когда все вылезло наружу, не смог остаться в стороне. Он очень эмоциональный человек с обостренным чувством справедливости, — рассказывает об отце Екатерина. — Посмотрел, как в Минске проходят марши пенсионеров, и решил приехать тоже.

По словам Екатерины, ее папа бывший военный вертолетчик.

— Мое детство проходило на Дальнем Востоке, в Монголии, он также служил в Эфиопии. В Афганистане его вертолет был сбит. По-моему, из их экипажа остались в живых трое, один остался инвалидом, — рассказывает дочь. — У него большой послужной список. У советских военных были очень своеобразные сроки службы, поэтому папа ушел на пенсию, когда ему было 32, лет выслуги было уже достаточно.

Раньше, продолжает Екатерина, ее родители побаивались озвучивать свою позицию. А теперь выходят вдвоем.

— Как-то они с мамой мне сказали: нам стыдно, что мы оставили вам то, что у нас есть сейчас, — говорит собеседница. — Они чувствуют себя сопричастными и виноватыми, поэтому теперь партизанят. На фото видно, что папе порвали флаг, мама очень расстроилась, ведь она сама этот флаг пошила.

— А мама как отнеслась к новости о задержании Олега Васильевича?

— Переживает, я разговариваю с ней, успокаиваю, — говорит Екатерина. — Выпустят папу или нет, мы не знаем, он у нас холерик, человек резкий, из-за чего и проблемы с сердцем. Думаю, если начнет ругаться, то не выпустят, но надежда на то, что этот вечер все-таки закончится для нашей семьи хорошими новостями, пока есть.