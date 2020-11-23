В Гродно к участникам марша пенсионеров из машины вышел Юрий Караев и стал возмущаться их поведением

Источник материала: Tut.by

В Гродно в марше пенсионеров, который прошел в областном центре в понедельник, 23 ноября, приняли участие около 30 человек. В середине шествия рядом с пенсионерами остановился автомобиль, из которого вышел помощник Александра Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев. Он начал возмущаться, зачем люди ходят, но потом уехал, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: «Радыё Свабода»

В гродненском марше пенсионеров приняли участие около 30 человек. Сначала они собрались в городском парке имени Жилибера, оттуда прошли по улице Социалистической. Люди иногда кричали «Жыве Беларусь». Весь маршрут пенсионеров сопровождали четверо милиционеров. Журналисты задержаний не заметили.

















В середине шествия у колонны остановился автомобиль, из которого вышел помощник Александра Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев, который стал возмущаться, почему пенсионеры здесь ходят. Потом генерал уехал.