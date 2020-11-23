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В Гродно к участникам марша пенсионеров из машины вышел Юрий Караев и стал возмущаться их поведением
23.11.2020 20:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в марше пенсионеров, который прошел в областном центре в понедельник, 23 ноября, приняли участие около 30 человек. В середине шествия рядом с пенсионерами остановился автомобиль, из которого вышел помощник Александра Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев. Он начал возмущаться, зачем люди ходят, но потом уехал,
В гродненском марше пенсионеров приняли участие около 30 человек. Сначала они собрались в городском парке имени Жилибера, оттуда прошли по улице Социалистической. Люди иногда кричали «Жыве Беларусь». Весь маршрут пенсионеров сопровождали четверо милиционеров. Журналисты задержаний не заметили.
В середине шествия у колонны остановился автомобиль, из которого вышел помощник Александра Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев, который стал возмущаться, почему пенсионеры здесь ходят. Потом генерал уехал.
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В Гродно к участникам марша пенсионеров из машины вышел Юрий Караев и стал возмущаться их поведением
В Гродно на марш пенсионеров, который прошел в областном центре в понедельник, 23 ноября, пришло около 30 человек. В середине шествия рядом с пенсионерами остановился...
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