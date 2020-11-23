Ехал к маме на велосипеде. Никиту Домрачева признали виновным за участие в акции и оштрафовали

Судья Александр Бричков приговорил Никиту к штрафу в размере 20 базовых величин (540 рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Хотя никаких доказательств об участия в акциях у суда не было.

На суде выступал свидетель от обвинения Микновец (фамилия изменена), он сообщил, что участвовал в задержании Домрачева и держал его за руку. Свидетель заявил, что не видел, как били Никиту Домрачева, но знает, что тот попал в больницу, передает TUT.BY.

По словам «Микновца», задержанный вел себя агрессивно.

Изначально в протоколе местом задержания стоял проспект Победителей, 31, но еще один свидетель, Егор Наровец, заявил, что на самом деле он проводил задержание на Зыбицкой, 27. При этом сам Наровец не смог описать этот дом, вспомнив только, что это было рядом с велодорожкой.

Свидетельница со стороны защиты, в свою очередь, заявила, что Никиту Домрачева никто не предупреждал: его сразу свалили с велосипеда и начали избивать.

На суде адвокатом было предъявлено видео, где виден момент задержания и избиения. Несмотря на доказательства избиения и неучастия в акции протеста, Судья Александр Бричков приговорил Никиту к штрафу в размере 20 базовых величин (540 рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Сам Домрачев на заседании не присутствовал: он находится на самоизоляции в связи с плохим самочувствием. Адвокат просила перенести заседание, но судья отказал.

История вопроса

Напомним, Никита Домрачев был задержан 11 октября, когда ехал на велосипеде к маме. Никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед - он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было», - рассказал тогда Домрачев.