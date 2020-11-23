Более 2,3 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Более 2,3 тысячи беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", – сказал он.

По словам Конашенкова, всего с 14 ноября к местам проживания при содействии миротворцев РФ вернулось уже более 11 тысяч жителей Карабаха.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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