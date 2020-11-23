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Более 2,3 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
24.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Более 2,3 тысячи беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", – сказал он.
По словам Конашенкова, всего с 14 ноября к местам проживания при содействии миротворцев РФ вернулось уже более 11 тысяч жителей Карабаха.
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Всего с 14 ноября к местам проживания при содействии миротворцев РФ вернулось уже более 11 тысяч жителей Карабаха.
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