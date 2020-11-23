Названы наиболее и наименее престижные профессии в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Список наиболее и наименее престижных профессий в России составлен по результатами исследования, проведенного компанией HeadHunter с 9 по 15 ноября нынешнего года.

Престиж и деньги идут рядом

На первом месте с точки зрения престижа в России оказалась профессия программиста, именно эту профессию назвали 17 процентов участников исследования.

Второе место занимает профессия директора и топ-менеджера – за нее высказались 13 процентов опрошенных. На третьем – президенты, инженеры и врачи, каждая из этих профессий набрала по четыре процента. Четвертую строчку с тремя процентами голосов занимают депутаты и госслужащие.

Примечательно, что для большинства опрошенных – 74 процентов – престиж определяется размером оплаты труда. Еще для 58 процентов имеет значение то, что профессия пользуется уважением в обществе, а для 51 процента – и тот факт, что она приносит обществу пользу.

Что касается наименее престижной профессии, то для 17 процентов это уборщик, для 13 процентов – продавец и кассир, для 12 процентов - дворник. Четыре процента опрошенных назвали непрестижной профессию учителя.

Сфера деятельности тоже имеет значение

Престижнее всего, по мнению опрошенных россиян, работать в нефтегазовой отрасли (48 процентов), сфере IT (47 процентов) и государственных организациях (27 процентов).

Примечательно, что наблюдается некоторое различие с точки зрения гендера: женщины отдают предпочтение отраслям, связанным с нефтью и газом, а мужчины – сфере информационных технологий. IT также выбирает молодежь (57 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет) и жители крупнейших городов (Москвы – 52 процента и Санкт-Петербурга – 49 процентов).

Наименее престижной, согласно исследованию, признана работа в сфере ЖКХ (45 процентов опрошенных), розничной торговли (31 процент) и в образовательных учреждениях (26 процентов). Здесь также есть возрастные отличия: работа в образовательных учреждениях наименее популярна у тех, кому 18-24 лет (28%), а в розничной торговле – у людей в возрасте от 25 до 44 лет.