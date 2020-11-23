Литва выдала белорусам более 650 разрешений на въезд по особым причинам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Гражданам Беларуси по распоряжению временно исполняющей обязанности министра внутренних дел Риты Тамашунене выдали 653 разрешения на въезд в Литву по особым гуманитарным причинам, такая информация размещена на сайте МВД Литвы.

Отмечается, что 246 человек уже находятся в Литве, а 53 гражданина Беларуси обратились с просьбой о предоставлении убежища.

"Такое разрешение министра внутренних дел выдается после получения мотивированного предложения Министерства иностранных дел о въезде иностранца в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам. Например, по политическим обстоятельствам или другим угрозам", - говорится в сообщении.

Разрешения выдаются гражданам Беларуси, как отметили в МВД, пострадавшим от репрессий или преследуемым активным оппозиционерам. Тамашунене отметила, что число людей, ходатайствующих о предоставлении убежища, растет.

Льготы на въезд в Литву

Вильнюс с 11 августа предоставляет льготы и выдает разрешения на въезд гражданам Беларуси по гуманитарным причинам. Если белорусы хотят въехать в Литву, то должны обратиться в посольство республики в Беларуси для выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины.

Также белорусы могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни.

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