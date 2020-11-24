На окруженной турникетами площади Победы в Витебске ставят новогоднюю елку

Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске 22 ноября начался монтаж главной новогодней елки области. Сама площадь при этом четвертый месяц оцеплена турникетами, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Игорь Матвеев

Сейчас посреди площади монтируют металлический каркас, пока установили только нижнюю, самую массивную, часть.

Когда конструкцию смонтируют полностью, в специальных патронах установят около 270 елочек. Гигантское искусственное дерево достигнет высоты 35 метров.



Фото: Игорь Матвеев

Затем за дело примутся электрики: на елке появится сеть гирлянд. После этого на новогоднем дереве развесят игрушки.

Площадка, где идет монтаж, окружена турникетом, что вполне обычно для мест, где идут опасные работы. В то же время впервые вся площадь Победы окружена вторым кольцом ограждений, которые стоят здесь еще с предвыборных времен.



Новогодняя елка на площади Победы в декабре 2018 года. Фото: Сергей Серебро