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На окруженной турникетами площади Победы в Витебске ставят новогоднюю елку
24.11.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Победы в Витебске 22 ноября начался монтаж главной новогодней елки области. Сама площадь при этом четвертый месяц оцеплена турникетами,
Сейчас посреди площади монтируют металлический каркас, пока установили только нижнюю, самую массивную, часть.
Когда конструкцию смонтируют полностью, в специальных патронах установят около 270 елочек. Гигантское искусственное дерево достигнет высоты 35 метров.
Затем за дело примутся электрики: на елке появится сеть гирлянд. После этого на новогоднем дереве развесят игрушки.
Площадка, где идет монтаж, окружена турникетом, что вполне обычно для мест, где идут опасные работы. В то же время впервые вся площадь Победы окружена вторым кольцом ограждений, которые стоят здесь еще с предвыборных времен.
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Площадка, где идет монтаж, окружена турникетом, что вполне обычно для мест, где идут опасные работы. В то же время впервые вся площадь Победы окружена вторым кольцом...
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