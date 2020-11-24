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В Пружанах судили солдата-срочника за гибель сослуживца

24.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 ноября в Пружанах огласили приговор солдату-срочнику, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба областного суда.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемый во время срочной службы поехал в апреле на учения в лес возле деревни Заполье, Пружанского района. Молодой человек решил срубить дерево, чтобы заготовить дров для обогрева. Хотя командиры запретили это делать. В присутствии сослуживцев он стал топором рубить 20-метровое дерево. Срубленный ствол упал на одного из них. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Обвиняемый вину признал полностью, раскаялся и возместил причиненный вред.

Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил 1 год и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Срок наказания ему сократили на один год по амнистии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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