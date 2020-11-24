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Утром приостанавливали движение поездов по Автозаводской линии метро. Узнали, в чем причина
24.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После 8 часов утра 24 ноября читатели TUT.BY стали сообщать, что застряли в метро. В пресс-службе минской подземки
«24.11.2020 в 8.22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии метро. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.
Приостановка была недолгой.
По словам пассажиров, проблемы были с поездом между станциями «Пушкинская» и «Спортивная».
— В итоге поезд выгрузил людей на «Спортивной» и уехал пустой, — писали читатели.
Стояли поезда и в других точках на этой ветке метро.
Читатели сообщили, что какое-то время был закрыт вход на станцию «Каменная Горка».
Причина остановки движения — неисправность поезда.
— Вход закрывали в целях безопасности, чтобы предотвратить скопление людей на платформах, потому что это станция с самым высоким пассажиропотоком, — пояснили в метрополитене.
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Приостановка была недолгой. В 8.30, по данным метрополитена, движение восстановили. О причинах случившегося там ничего не сообщили.
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