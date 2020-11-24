Утром приостанавливали движение поездов по Автозаводской линии метро. Узнали, в чем причина

Источник материала: Tut.by

После 8 часов утра 24 ноября читатели TUT.BY стали сообщать, что застряли в метро. В пресс-службе минской подземки сообщили , что приостановлено движение поездов по Автозаводской линии.



«Каменная горка»

«24.11.2020 в 8.22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии метро. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.

Приостановка была недолгой.

По словам пассажиров, проблемы были с поездом между станциями «Пушкинская» и «Спортивная».

— В итоге поезд выгрузил людей на «Спортивной» и уехал пустой, — писали читатели.

Стояли поезда и в других точках на этой ветке метро.

Читатели сообщили, что какое-то время был закрыт вход на станцию «Каменная Горка».

Причина остановки движения — неисправность поезда.

— Вход закрывали в целях безопасности, чтобы предотвратить скопление людей на платформах, потому что это станция с самым высоким пассажиропотоком, — пояснили в метрополитене.



Фото предоставлено читателями TUT.BY