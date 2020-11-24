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Горела квартира в многоэтажке на Шугаева, хозяева в больнице
24.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Горела квартира в многоэтажке на Шугаева, 11. Спасли двух человек, еще 13 эвакуировали, сообщает
Сообщение о пожаре поступило в 20.43 в понедельник, 23 ноября. Был дым в подъезде 21-этажного дома по улице Шугаева, 11.
Оказалось, что в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже горело имущество на площади 10 «квадратов».
Работники МЧС спасли двоих — хозяйку квартиры и ее сожителя, им 68 и 67 лет. Женщину нашли на балконе горевшей комнаты, а мужчина без сознания лежал на полу в соседней. Пострадавшие отравились продуктами горения, получили ожоги головы и конечностей 1−3 степеней. Их госпитализировали.
Из-за сильного дыма из соседних квартир и тех, что расположены выше, вывели 15 человек.
Пожар ликвидировали в 21.01. Причина устанавливается, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим мужчиной.
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Горела квартира в многоэтажке на Шугаева, 11. Спасли двух человек, еще 13 эвакуировали, сообщает МЧС Минска.
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