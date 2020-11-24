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Детям стало плохо после школьного обеда. Минздрав рассказал, сколько учеников еще в больнице
24.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлую пятницу 174 ученика минской школы № 61
Детям в школе № 61, что в «Маяке Минска», стало плохо после перекуса шаурмой. Однако до сих пор наверняка не ясно, что именно было причиной ухудшения самочувствия.
Два ребенка из этой школы остаются в детской инфекционной больнице и на утро вторника. Еще трое детей — под амбулаторным наблюдением, новых учащихся не поступало.
Работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, пишет Минздрав.
Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.
После ситуации в 61-й школе возбудили дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.
Вчера в Комбинате школьного питания Минска сайту
К слову, мэр Минска Владимир Кухарев
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В прошлую пятницу 174 ученика минской школы № 61 обратились за помощью к медикам с симптомами отравления, 18 из них попали в больницу. На утро вторника в...
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