ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детям стало плохо после школьного обеда. Минздрав рассказал, сколько учеников еще в больнице

24.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошлую пятницу 174 ученика минской школы № 61 обратились за помощью к медикам с симптомами отравления, 18 из них попали в больницу. На утро вторника в «инфекционке» остаются два ученика школы, сообщает Минздрав.


Детям в школе № 61, что в «Маяке Минска», стало плохо после перекуса шаурмой. Однако до сих пор наверняка не ясно, что именно было причиной ухудшения самочувствия.

Два ребенка из этой школы остаются в детской инфекционной больнице и на утро вторника. Еще трое детей — под амбулаторным наблюдением, новых учащихся не поступало.

Работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, пишет Минздрав.

Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.

После ситуации в 61-й школе возбудили дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

Вчера в Комбинате школьного питания Минска сайту rebenok.by подробно рассказали, что дети ели в тот день блюдо «чикен-ролл «Маленький цезарь». Вся еда, по словам технолога, готовится в пищеблоках школ — туда поставляют только компоненты для блюд.

К слову, мэр Минска Владимир Кухарев распорядился проверить на этой неделе пищеблоки всех школ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлую пятницу 174 ученика минской школы № 61 обратились за помощью к медикам с симптомами отравления, 18 из них попали в больницу. На утро вторника в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Замыкали рельсы, развешивали чучела и разбили окно в опорке. В Бресте задержали подозреваемых в хулиганстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика