Детям стало плохо после школьного обеда. Минздрав рассказал, сколько учеников еще в больнице

Источник материала: Tut.by

В прошлую пятницу 174 ученика минской школы № 61 обратились за помощью к медикам с симптомами отравления, 18 из них попали в больницу. На утро вторника в «инфекционке» остаются два ученика школы, сообщает Минздрав.





Детям в школе № 61, что в «Маяке Минска», стало плохо после перекуса шаурмой. Однако до сих пор наверняка не ясно, что именно было причиной ухудшения самочувствия.

Два ребенка из этой школы остаются в детской инфекционной больнице и на утро вторника. Еще трое детей — под амбулаторным наблюдением, новых учащихся не поступало.

Работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, пишет Минздрав.

Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.

После ситуации в 61-й школе возбудили дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

Вчера в Комбинате школьного питания Минска сайту rebenok.by подробно рассказали, что дети ели в тот день блюдо «чикен-ролл «Маленький цезарь». Вся еда, по словам технолога, готовится в пищеблоках школ — туда поставляют только компоненты для блюд.

К слову, мэр Минска Владимир Кухарев распорядился проверить на этой неделе пищеблоки всех школ.