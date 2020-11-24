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Замыкали рельсы, развешивали чучела и разбили окно в опорке. В Бресте задержали подозреваемых в хулиганстве

24.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа брестчан подозревается в хулиганстве, замыкании рельсов, развоздушивании тормозной системы поезда и повреждении окна отделения милиции, сообщает Следственный комитет.


По данным следствия, в середине октября несколько брестчан разместили на видных местах в городе чучела с оскорбительными надписями в адрес милиционеров и представителей власти, а также разрисовывали заборы незарегистрированной символикой.

Кроме того, 29 октября они замкнули проволокой рельсы, выведя тем самым из строя систему сигнализации железнодорожного транспорта, что повлекло задержку поездов. После остановки поезда один из мужчин, открыв кран, развоздушил тормозную систему поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. А спустя несколько дней — 8 и 9 ноября — они же подожгли покрышки на проезжей части и разбили окно в опорке. Участники общались и планировали свои действия в мессенджере Telegram.

Видео: МВД

По уголовному делу задержали девять человек. Пять из них находятся под стражей. Двум предъявлено обвинение по статье за злостное хулиганство, совершенное повторно, группой лиц. Личности остальных участников устанавливаются.

 
 
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По уголовному делу задержали девять человек. Пять из них находятся под стражей.
 
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