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В Гродно появится новая маршрутка, а автобус № 13 изменит маршрут

24.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 25 ноября появится новая маршрутка, а автобус № 13 поедет немного по-другому. Об изменениях сообщает Гродненский горисполком.


Фото: tutgrodno.com

Так, будет организована маршрутка № 15тк «Улица Саяпина — Улица Карского», которая будет курсировать по маршруту: остановка «Улица Саяпина» — ул. Виктора Саяпина — ул. Асфальтная — ул. Виктора Глухова — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Максима Горького — ул. Богуцкого — ул. Врублевского — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — шоссе Озерское — ул. Карского — остановка «Улица Карского». Обратно в том же направлении.
Маршрутка № 5тк «Улица Саяпина — Улица Карского» будет закрыта.

Также с 25 ноября изменится маршрут автобуса № 13 «Автовокзал — Кладбище «Аульс», который будет курсировать: остановка «Автовокзал» — ул. Белуша (без изменений), далее: автодорога М6 — автодорога Н-6052 — ул. Аульская и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с 25 ноября появится новая маршрутка, а автобус № 13 поедет немного по-другому.
 
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