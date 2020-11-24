В Гродно появится новая маршрутка, а автобус № 13 изменит маршрут

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 25 ноября появится новая маршрутка, а автобус № 13 поедет немного по-другому. Об изменениях сообщает Гродненский горисполком.



Фото: tutgrodno.com

Так, будет организована маршрутка № 15тк «Улица Саяпина — Улица Карского», которая будет курсировать по маршруту: остановка «Улица Саяпина» — ул. Виктора Саяпина — ул. Асфальтная — ул. Виктора Глухова — ул. Белые Росы — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Максима Горького — ул. Богуцкого — ул. Врублевского — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — ул. Буденного — проспект Космонавтов — ул. Пролетарская — шоссе Озерское — ул. Карского — остановка «Улица Карского». Обратно в том же направлении.

Маршрутка № 5тк «Улица Саяпина — Улица Карского» будет закрыта.

Также с 25 ноября изменится маршрут автобуса № 13 «Автовокзал — Кладбище «Аульс», который будет курсировать: остановка «Автовокзал» — ул. Белуша (без изменений), далее: автодорога М6 — автодорога Н-6052 — ул. Аульская и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.