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Стало известно, сколько участников акций протеста оказалось в армии
24.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Молодые люди, отчисленные из вузов, автоматически становятся субъектами призыва, рассказал в интервью
© Sputnik / Алексей Майшев
Ранее Александр Лукашенко заявил, что студентов, которые принимают участие в акциях протеста,
"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - заявил белорусский лидер.
Гудбай, отсрочка
"Вне зависимости от того, по какой причине они прервали обучение: не смогли сдать сессию, набрали критическое количество прогулов или нарушали дисциплину. В таком случае молодой человек проходит мероприятия призыва и отправляется служить", - пояснил Леонид Касинский.
По его словам, так происходит не потому что власти решили наказать молодого человека, а потому что он, таким образом, распорядился своей отсрочкой от службы в армии для получения образования.
"В вооруженные силы гражданин приходит, чтобы получить военно-учетную специальность, учиться ратному делу. Ни в коем случае нельзя рассматривать армию как карательный орган", - уверен помощник белорусского министра обороны.
После чего добавил, что "сегодня уже более 20 молодых людей, потерявших право на отсрочку, в том числе имеющих опыт участия в несанкционированных акциях, проходят службу в вооруженных силах. Это такие же белорусские мальчишки, их никто не выделяет из общей массы, клейма на них не ставят. Требования у нас для всех одинаковы".
© Sputnik / Константин Чалабов
Студента-активиста отчислили из вуза в Гродно и тут же вручили повестку
Заблудшие мальчишки
Леонид Касинский уверяет, что в армии работа с новобранцами строится на индивидуальной основе, и никто не будет ломать их мировоззрение через колено.
По его мнению, молодым людям не хватает рассудка и жизненного опыта, чтобы ориентироваться в потоках информации, которая может быть искажена.
"Кстати, большинство уже сегодня говорит, что, если бы понимание некоторых процессов пришло к ним раньше, все было бы иначе. Нормальные наши белорусские мальчишки, где-то заблудшие. Почти 60% из них воспитывались в неполных семьях. Это тоже могло наложить свой отпечаток", - предположил военный.
Акции протеста в Беларуси начались 9 августа после
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Белорусы, по разным причинам утратившие право на отсрочку от службы в вооруженных силах, оказываются в солдатских рядах.
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