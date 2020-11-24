Стало известно, сколько участников акций протеста оказалось в армии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Молодые люди, отчисленные из вузов, автоматически становятся субъектами призыва, рассказал в интервью "СБ. Беларусь сегодня" помощник министра обороны Леонид Касинский.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что студентов, которые принимают участие в акциях протеста, необходимо исключать из университетов и призывать в белорусскую армию.

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - заявил белорусский лидер.

Гудбай, отсрочка

"Вне зависимости от того, по какой причине они прервали обучение: не смогли сдать сессию, набрали критическое количество прогулов или нарушали дисциплину. В таком случае молодой человек проходит мероприятия призыва и отправляется служить", - пояснил Леонид Касинский.

По его словам, так происходит не потому что власти решили наказать молодого человека, а потому что он, таким образом, распорядился своей отсрочкой от службы в армии для получения образования.

"В вооруженные силы гражданин приходит, чтобы получить военно-учетную специальность, учиться ратному делу. Ни в коем случае нельзя рассматривать армию как карательный орган", - уверен помощник белорусского министра обороны.

После чего добавил, что "сегодня уже более 20 молодых людей, потерявших право на отсрочку, в том числе имеющих опыт участия в несанкционированных акциях, проходят службу в вооруженных силах. Это такие же белорусские мальчишки, их никто не выделяет из общей массы, клейма на них не ставят. Требования у нас для всех одинаковы".

Заблудшие мальчишки

Леонид Касинский уверяет, что в армии работа с новобранцами строится на индивидуальной основе, и никто не будет ломать их мировоззрение через колено.

По его мнению, молодым людям не хватает рассудка и жизненного опыта, чтобы ориентироваться в потоках информации, которая может быть искажена.

"Кстати, большинство уже сегодня говорит, что, если бы понимание некоторых процессов пришло к ним раньше, все было бы иначе. Нормальные наши белорусские мальчишки, где-то заблудшие. Почти 60% из них воспитывались в неполных семьях. Это тоже могло наложить свой отпечаток", - предположил военный.

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента . Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Самые массовые акции несогласных с результатами выборов традиционно проходят по воскресеньям. Как заявляли в ГУВД Минска, костяк протестующих составляет молодежь .

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