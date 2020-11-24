Военного пенсионера обвиняют в убийстве рабочего «Беларуськалия». Не сошлись политическими взглядами

Источник материала: Tut.by

12 августа в Солигорске, прямо у здания КГБ, произошло убийство. Военный пенсионер Леонид Штайда, по версии следствия, нанес удар садовыми ножницами в шею рабочему «Беларуськалия» Геннадию Киселю. Потерпевшего пытались спасти и нападавший, и прохожие, и медики, но вскоре он скончался в реанимации. Штайда и Кисель лично знакомы не были, в тот день они встретились случайно, но до этого переписывались в соцсетях, где спорили о политике: пенсионер поддерживал действующую власть, у рабочего было иное мнение. Конфликт закончился трагедией.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Леонид Штайда невысокий пожилой мужчина, ему 67 лет. Во время суда он почти все время стоит у маленькой щелки стеклянной клетки. Говорит, что по состоянию здоровья плохо слышит, и просит участников процесса говорить погромче. Если посмотреть на его страницу в соцсетях, видно, что он активно занимался спортом — ходил на волейбол, катался на велосипеде, зимой окунался в прорубь. Он был частым посетителем «Одноклассников», подписан на пророссийские сообщества и группы офицеров. У него военное прошлое, уже на пенсии, до ареста, работал сторожем в местном КГБ, рядом с которым, собственно, и произошло убийство.

В оперативных сводках тогда сообщали: 12 августа, около 19 часов, 50-летний мужчина, проезжая на велосипеде по улице Парковой, встретил 67-летнего горожанина. Между мужчинами произошла ссора. В ходе потасовки пешеход ударил велосипедиста в шею садовыми ножницами. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Произошедшее видели прохожие и жители общежития, расположенного рядом с местом преступления. Так, свидетель Виталий Черницкий пояснил в суде, что вечером вышел на балкон покурить. Увидел мужчину, который весь был в крови и держался за шею. Рядом на тротуаре лежал велосипед.

— Второй мужчина побежал к припаркованной машине, взял аптечку, — пояснил свидетель. — Раненого уложили на землю, начали оказывать ему медицинскую помощь. Кровь била фонтаном. Через несколько минут приехала скорая помощь, и его забрали. Затем приехали сотрудники РУВД, обвиняемый им пояснял, что произошло. Поскольку его задержали, я сделал вывод, что он причастен к тому, что произошло.

В суде заслушали еще одного свидетеля, Кирилл Гусовский также живет в доме по соседству с местом преступления, он слышал, как после произошедшего обвиняемый кому-то звонил и говорил: «Я убил человека».

Убитому Геннадию Киселю было 50 лет, работал на «Беларуськалии», женат, у него осталось двое взрослых детей. Сын Алексей узнал о смерти отца от сестры, когда был в рейсе. О том, что у отца был конфликт с кем-то в Сети, сын не знал, обстоятельства ему стали известны уже после трагедии.

— Они никогда не виделись лично, — говорит Алексей Кисель о взаимоотношениях отца с обвиняемым. — Конфликт у них был в интернете, в переписке. Я узнал об этом уже после смерти папы. Он переписывался в «Одноклассниках» с разными людьми, в основном с сослуживцами, видео разные смотрел. О том, что ему кто-то угрожал, я ничего не знал. Отец был смелым человеком, ничего не боялся. Не думаю, что он бы меня о таком предупреждал. Он всегда стоял на стороне справедливости. После его смерти я изучил его страницу в «Одноклассниках». Там была очень большая переписка с обвиняемым. Не хватило мне нервов даже все прочитать, потому что там было очень много оскорбительных слов в адрес отца со стороны обвиняемого. Он писал ему «пьяница, неудачник, не служил, ничего в жизни не добился». Это все неправда, мой отец многого добился в жизни, у него замечательная семья.

Алексей отметил, что оскорбительные комментарии в обсуждениях Штайда писал и другим пользователям «Одноклассников». Но они, в отличие от Геннадия Киселя, жили не в Солигорске.

Встречу с Леонидом Штайдой Алексей называет «стечением обстоятельств». Говорит, что отец в этот день возвращался с дачи, должен был заехать домой к сыну, который в это время был в командировке, чтобы покормить кота. 12 августа в Солигорске, как и во многих городах, были протесты, силовики частично перекрывали движение, поэтому отец поехал по дороге, которая проходила у здания КГБ.



Фото: с личной страницы Леонида Штайды в социальных сетях

Леонид Штайда, в свою очередь, пояснил, что в этот вечер собирался на тренировку по волейболу. По дороге решил заскочить на работу, чтобы отдать коллеге, другому сторожу, садовые ножницы, которые на время забрал, чтобы подстричь кусты у себя на даче. Штайда считает, что Кисель намеренно к нему приехал, в суде он упомянул, что в городе уже вовсю действовали «змагары».

По версии обвиняемого, Геннадий Кисель напал на него, а Штайда пытался защитить себя, в руке оказались те самые ножницы, размером около 50 см, которыми он и попал в шею неприятелю. В суде Леонид заявил, что считал Киселя «не врагом, а заблудившимся».

Несмотря на то что Леонид и Геннадий в реальной жизни до того злополучного дня не встречались, у них был общий знакомый — Валерий Смоляк, с Киселем он вместе работал, со Штайдой — играл в волейбол.

— За два месяца до случившегося Леонид интересовался про Геннадия, — пояснил свидетель Смоляк в суде. — Я начал ему говорить, как он по работе, на что Леонид попросил рассказать, что он за человек. И я сказал, что Гена — правдолюб, со своей жизненной позицией. Он не боялся признаться, если был в чем-то неправ. Работы не боялся, трудолюбивый, надо помочь — шел и помогал. Выпить он не любил, после работы домой шел. А если бригада когда и собиралась, он грамм сто сухого вина выпьет и все. Я потом шуткой говорил Гене, что это тобой КГБ интересуется, что ты уже там натворил. Не помню, он сам назвал фамилию Штайда или я сказал, но он назвал его «ч******ла» и даже разговаривать об этом не стал. Штайда — бывший политработник, у него своя позиция, идейно он старомодный, он же вырос в Советском Союзе, поэтому и мышление такое.

Супруга обвиняемого вошла в зал суда со слезами на глазах. Она обратилась в семье Геннадия Киселя:

— Простите нас!

Но ее тут же остановил прокурор:

— Это и для одних, и для других трагедия, но нам работать надо.

Лидия Штайда ничего не знала о виртуальном конфликте мужа с Геннадием Киселем.

— Слышала, что он в Сети выяснял отношения, но что там было точно, не знаю. Он у меня вообще спокойный, на работе у него конфликтов не было. В тот день собирался поехать заниматься спортом. Заехал на работу передать эти ножницы. Как он мне рассказывал, в этот момент к нему на велосипеде подъехал мужчина, спросил: «Штайда ты?» И стал его унижать, оскорблять, полез биться к нему. Муж хотел предотвратить нападение, не заметил, как ножницы вылетели у него из рук — и такая трагедия произошла, горе и у людей, и у нас. А так муж добрый человек, мы с ним из одной деревни, вместе росли, 40 лет вместе прожили. Такое горе, что не передать. Он не ехал туда, чтобы его убивать. Он не убийца.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причина смерти Геннадия Киселя — сквозная колото-резаная рана. Примерно в 18.30 Геннадий увидел Леонида, а уже в 19.20 в больнице была зафиксирована смерть. Медицинское освидетельствование показало, что в крови умершего было 0,66 промилле алкоголя, нападавший был трезвым. На телефоне Штайды нашли сообщения Киселю, но в суде их оглашать не стали — тайна личной переписки. Хотя комментарии эти до сих пор можно почитать под популярными пабликами Солигорска, и слово «тупой» там самое безобидное.

Судя по данным видеонаблюдения, которые зачитал прокурор, потасовка длилась около одной минуты. И сам момент нападения в кадр не попал. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он оборонялся: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент.

Военному пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 139 УК), по которой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Гособвинитель запросил семь с половиной лет, с учетом, что Штайда пытался оказать Киселю медицинскую помощь сразу после удара (скорую помощь вызвали прохожие, но Леонид достал из машины аптечку, зажимал полотенцем рану).

Семья Геннадия тяжело переживает его утрату и пока отказывается от комментариев. Под одним из постов, где разгорелся политический спор между Киселем и Штайдой, супруга убитого написала: «С его уходом осталась мать, у которой Гена был единственным сыном, остались сын и дочь, для которых он был примером и просто заботливым отцом, осталась одна я, его жена. И просто не понимаю, как мне жить дальше, потому что он был мой друг, моя опора, мое всё, а я была просто рядом с ним. Вот такой светлый и чудесный человек был мой муж. И в армии он служил, вернулся в звании сержанта, хотя ему предлагали остаться и продолжить службу, но дома его ждала я, его жена. Он много учился на разных курсах, чтобы больше знать и уметь. И работал он в шахте на самой престижной профессии: машинист горно-выемочных машин. И сварщиком он был, каких еще поискать, и все делал сам, своими руками. Безотказно помогал всем, кто к нему обращался. Всегда и все говорил в глаза, он никогда не бросал камень в спину».