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В Гомеле горело кафе - досталось и соседским помещениям ОСВОДа и колледжа
24.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле горело кафе «Все как он любит». Огонь повредил не только заведение. Досталось и помещениям, расположенным по соседству. Подробности
Инцидент произошел 23 ноября, примерно в 18.30. Сначала загорелась подсобка кафе, а затем огонь перекинулся на террасу.
Повреждена крыша террасы, а также окна соседей — областной организации ОСВОД и политехнического колледжа.
Пострадавших нет. Находящиеся в заведении посетители и персонал еще до приезда спасателей покинули помещение.
Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования, аварийный режим работы холодильной камеры.
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Инцидент произошел 23 ноября, примерно в 18.30. Сначала загорелась подсобка кафе, а затем огонь перекинулся на террасу.
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