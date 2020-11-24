В Гомеле горело кафе - досталось и соседским помещениям ОСВОДа и колледжа

Источник материала: Tut.by

В Гомеле горело кафе «Все как он любит». Огонь повредил не только заведение. Досталось и помещениям, расположенным по соседству. Подробности рассказали в МЧС.





Инцидент произошел 23 ноября, примерно в 18.30. Сначала загорелась подсобка кафе, а затем огонь перекинулся на террасу.

Повреждена крыша террасы, а также окна соседей — областной организации ОСВОД и политехнического колледжа.

Пострадавших нет. Находящиеся в заведении посетители и персонал еще до приезда спасателей покинули помещение.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования, аварийный режим работы холодильной камеры.