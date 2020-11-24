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В Гомеле горело кафе - досталось и соседским помещениям ОСВОДа и колледжа

24.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле горело кафе «Все как он любит». Огонь повредил не только заведение. Досталось и помещениям, расположенным по соседству. Подробности рассказали в МЧС.


Инцидент произошел 23 ноября, примерно в 18.30. Сначала загорелась подсобка кафе, а затем огонь перекинулся на террасу.

Повреждена крыша террасы, а также окна соседей — областной организации ОСВОД и политехнического колледжа.

Пострадавших нет. Находящиеся в заведении посетители и персонал еще до приезда спасателей покинули помещение.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования, аварийный режим работы холодильной камеры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел 23 ноября, примерно в 18.30. Сначала загорелась подсобка кафе, а затем огонь перекинулся на террасу.
 
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