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"Белавиа" будет летать только в один терминал аэропорта Мюнхена
24.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя - Sputnik. "Белавиа" с 1 декабря будет летать только в терминал N2 аэропорта Мюнхена, сообщила пресс-служба компании.
"С 1 декабря все рейсы в аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса будут выполняться только из терминала два. Внимательно смотрите информацию в билете и указатели в аэропорту", - сообщили в пресс-службе.
© Photo : Сергей Слепцов / Национальный аэропорт Минск
Сейчас "Белавиа" летает в Мюнхен по пятницам и воскресеньям. Также с 17 декабря в расписании запланированы рейсы в понедельник и четверг.
Что с перелетами
Недавно авиакомпания сообщила о
В Россию
В сентябре Азербайджан
Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.
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