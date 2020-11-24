"Белавиа" будет летать только в один терминал аэропорта Мюнхена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. "Белавиа" с 1 декабря будет летать только в терминал N2 аэропорта Мюнхена, сообщила пресс-служба компании.

"С 1 декабря все рейсы в аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса будут выполняться только из терминала два. Внимательно смотрите информацию в билете и указатели в аэропорту", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас "Белавиа" летает в Мюнхен по пятницам и воскресеньям. Также с 17 декабря в расписании запланированы рейсы в понедельник и четверг.

Что с перелетами

Недавно авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов на Кипр с 19 декабря, по-прежнему летают самолеты в Киев, Запорожье, Варшаву, Вильнюс, Стамбул.

В Россию самолеты летают только в московский аэропорт "Домодедово". Рейсы в остальные города приостановлены по 24 декабря.

В сентябре Азербайджан временно прекратил авиасообщение с Беларусью ввиду военного положения, введенного тогда в стране. Недавно Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 1 января 2021. Приостановлены перелеты в Ригу и Таллин до 14 декабря. В Ашхабад, Будапешт и Алматы попасть можно будет не раньше следующего года - полеты в столицу Туркмении отменены до 1 января, в Венгрию и Казахстан - до 27 марта.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.

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