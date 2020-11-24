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«Важно сказать: медики едины». В поддержку коллег сотрудница меда написала заявление на увольнение
24.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елена Логовая — ассистент кафедры эпидемиологии БГМУ. В понедельник, 23 ноября, специалист написала заявление на увольнение и письмом отправила его в ректорат. Своим поступком Елена решила поддержать отчисленных студентов и проявить солидарность с коллегами-медиками.
В медуниверситете Елена Логовая работает второй год. Контракт, говорит, у нее заканчивался 16 января, но она решила ускорить свой уход. Решение, признается, далось нелегко: пришлось выбирать между солидарностью и любимой работой.
— Недавно мне сказали, что со мной хотели бы продлить контракт. Раньше я была бы рада этой информации, но нынешняя политическая ситуация все изменила. Еще до выборов я не скрывала: если на ребят вдруг станут давить, я буду стоять за студентов, — возвращается к тем событиям собеседница. — Затем к желанию поддержать парней и девушек добавилась еще и медицинская солидарность. Сложно оставаться равнодушной, когда видишь, как с акций солидарности забирают медиков, отправляют их на сутки, увольняют. Меня возмутила ситуация возле первой больницы (7 ноября, по данным лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Вясна», здесь
Заявление на увольнение Елена отправила в ректорат заказным письмо. Сделала это специально, чтобы не идти к заведующему за подписью.
— Я не хотела, чтобы он оказался под ударом или переживал из-за моей ситуации, — объясняет она свою позицию. — Вчера я ему написала об уходе и попросила простить, что он оказался в такой ситуации из-за моей гражданской позиции.
— Как вы думаете, как ваше увольнение может повлиять на ситуацию?
— Возможно, это станет стартовым моментом для других, а может и не станет. Кто знает. Для меня же важно показать свою солидарность, сказать, что медики едины.
— Чем вы планируете заниматься после увольнения?
— Заявление я написала с 30 ноября, до этого нужно закрыть работу на кафедре, — говорит Елена. — Думаю, все будет хорошо. Я не боюсь скачков по карьерной лестнице. К тому же, у меня есть сестринское и фельдшерское образование, плюс я врач-эпидемиолог.
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Елена Логовая - ассистент кафедры эпидемиологии БГМУ. В понедельник, 23 ноября, специалист написала заявление на увольнение и письмом отправила его в ректорат....
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