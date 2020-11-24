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«Важно сказать: медики едины». В поддержку коллег сотрудница меда написала заявление на увольнение

24.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елена Логовая — ассистент кафедры эпидемиологии БГМУ. В понедельник, 23 ноября, специалист написала заявление на увольнение и письмом отправила его в ректорат. Своим поступком Елена решила поддержать отчисленных студентов и проявить солидарность с коллегами-медиками.


Елена Логовая. Фото: Facebook Елены Логовой

В медуниверситете Елена Логовая работает второй год. Контракт, говорит, у нее заканчивался 16 января, но она решила ускорить свой уход. Решение, признается, далось нелегко: пришлось выбирать между солидарностью и любимой работой.

— Недавно мне сказали, что со мной хотели бы продлить контракт. Раньше я была бы рада этой информации, но нынешняя политическая ситуация все изменила. Еще до выборов я не скрывала: если на ребят вдруг станут давить, я буду стоять за студентов, — возвращается к тем событиям собеседница. — Затем к желанию поддержать парней и девушек добавилась еще и медицинская солидарность. Сложно оставаться равнодушной, когда видишь, как с акций солидарности забирают медиков, отправляют их на сутки, увольняют. Меня возмутила ситуация возле первой больницы (7 ноября, по данным лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Вясна», здесь было задержано несколько десятков медиков. — Прим. TUT.BY). При этом, когда мы с коллегами снимали видео в поддержку или подписывали петиции, каждый мой выход или подпись озвучивались на кафедре или совещании без особой поддержки. Давления на меня не было, но у меня появилось ощущение, что здесь я уже не совсем своя.

Заявление на увольнение Елена отправила в ректорат заказным письмо. Сделала это специально, чтобы не идти к заведующему за подписью.

— Я не хотела, чтобы он оказался под ударом или переживал из-за моей ситуации, — объясняет она свою позицию. — Вчера я ему написала об уходе и попросила простить, что он оказался в такой ситуации из-за моей гражданской позиции.


Фото: Рупор БГМУ

— Как вы думаете, как ваше увольнение может повлиять на ситуацию?

— Возможно, это станет стартовым моментом для других, а может и не станет. Кто знает. Для меня же важно показать свою солидарность, сказать, что медики едины.

— Чем вы планируете заниматься после увольнения?

— Заявление я написала с 30 ноября, до этого нужно закрыть работу на кафедре, — говорит Елена. — Думаю, все будет хорошо. Я не боюсь скачков по карьерной лестнице. К тому же, у меня есть сестринское и фельдшерское образование, плюс я врач-эпидемиолог.

 
 
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Елена Логовая - ассистент кафедры эпидемиологии БГМУ. В понедельник, 23 ноября, специалист написала заявление на увольнение и письмом отправила его в ректорат....
 
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