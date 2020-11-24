Иск Мининформа против TUT.BY: в суде говорят, СМИ нарушило право читателей на достоверную информацию о госорганах

Источник материала: Tut.by

24 ноября в Экономическом суде Минска был возобновлен процесс по иску Мининформа о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Представитель госоргана настаивает на ранее выдвинутых требованиях, говорит, что недостоверная информация могла нанести вред государственным и общественным интересам, было нарушено конституционное право граждан на получение правдивой информации о деятельности госорганов. В суде прозвучали общие формулировки, без конкретизации, про какой вред идет речь. Процесс ведет судья Иван Мойсейчик.





Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. После этого, 29 сентября, редакция получила приказ министра информации Игоря Луцкого: с 1 октября TUT.BY временно лишается статуса СМИ.

TUT.BY не согласен с вынесенными предупреждениями и обжаловал их в Верховном суде, предупреждение по материалу «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» признано недействительным.

Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Юридическую поддержку в формировании правовой позиции TUT.BY также оказывает команда юридической фирмы «Алейников и Партнеры» в составе старших юристов Анны Цымбалист и Ксаны Сидорук.





Интересы Министерства информации в Экономическом суде Минска, как и в Верховном суде, представляет адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская. По ее мнению, указанные публикации нарушают конституционные права граждан — право на достоверную информацию о деятельности государственных органов, могут нанести вред государственным и общественным интересам.

Статья 34 Конституции. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав.





Адвокат Сергей Зикрацкий с этим не согласился:

— На сегодня есть три предупреждения в адрес TUT.BY. Все они касаются незначительных неточностей, которые содержались в материалах. Неточности были оперативно устранены и не причинили вред государственным и общественным интересам. TUT.BY самое популярное в Беларуси сетевое издание. Полагаем, что лишение статуса СМИ может повлечь нарушение прав граждан на доступ к информации, поскольку сотрудники TUT.BY не будут являться журналистами, как это предусмотрено в Законе «О СМИ», они будут ограничены в ряде прав по сбору и распространению информации. Кроме того, лишение статуса СМИ негативно отразится на информационной составляющей в стране, уменьшит значение белорусских медиа, а это противоречит Концепции национальной безопасности, где подчеркивается необходимость развивать национальные СМИ, защищать национальные рынки информационных услуг.

Стороны выразили позицию по иску, на этом предварительное судебное заседание по делу было окончено. Судебное разбирательство продолжится 3 декабря.