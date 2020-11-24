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Врачи из Витебска зачитали стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі»

24.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи из Витебска зачитали стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?». Видео опубликовал телеграм-канал «Белые халаты. New».

Стихотворение «Хто ты гэткі?» Янка Купала написал еще до революции, в 1908 году, в Вильне и опубликовал в газете «Наша ніва», первой газете на белорусском языке.

Открыть/скачать оригинал видео (2.37 МБ)

 

 

 

Хто ты гэткі? — Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш? — Долі лепшай.
Якой долі? — Хлеба, солі.
А што болей? — Зямлі, волі.
Дзе радзіўся? — У сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся? — Пры дарожцы.
Чым асвенчан? — Кроўю, потам.
Чым быць хочаш? — Не быць скотам.

Ранее витебские медики записали два видеообращения к властям и народу Беларуси. В них они выступили против насилия в стране после выборов. После публикации первого и второго роликов медиков, снявшихся в них, вызывали в прокуратуру города.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ранее витебские медики записали два видеообращения к властям и народу Беларуси. В них они выступили против насилия в стране после выборов.
 
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