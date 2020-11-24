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Врачи из Витебска зачитали стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі»
24.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врачи из Витебска зачитали стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?». Видео опубликовал телеграм-канал «Белые халаты. New».
Стихотворение «Хто ты гэткі?» Янка Купала написал еще до революции, в 1908 году, в Вильне и опубликовал в газете «Наша ніва», первой газете на белорусском языке.
Хто ты гэткі? — Свой, тутэйшы.
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