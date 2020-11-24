Источник материала: Tut.by

Врачи из Витебска зачитали стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?». Видео опубликовал телеграм-канал «Белые халаты. New».

Стихотворение «Хто ты гэткі?» Янка Купала написал еще до революции, в 1908 году, в Вильне и опубликовал в газете «Наша ніва», первой газете на белорусском языке.

Хто ты гэткі? — Свой, тутэйшы.

Чаго хочаш? — Долі лепшай.

Якой долі? — Хлеба, солі.

А што болей? — Зямлі, волі.

Дзе радзіўся? — У сваёй вёсцы.

Дзе хрысціўся? — Пры дарожцы.

Чым асвенчан? — Кроўю, потам.

Чым быць хочаш? — Не быць скотам.

Ранее витебские медики записали два видеообращения к властям и народу Беларуси. В них они выступили против насилия в стране после выборов. После публикации первого и второго роликов медиков, снявшихся в них, вызывали в прокуратуру города.