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Минская очистная станция готовится к реконструкции. Что сделано за последние два года

24.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская очистная станция готовится к реконструкции. Подробности о том, что сделано для подготовки к преобразованиям на объекте, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: minskvodokanal.by

В ноябре 2018 года Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выделили кредиты суммарно в 168 млн евро на реконструкцию Минской очистной станции.

Что сделано за это время? Директор УП «Минскводоканал» Федор Римашевский рассказал, как в 2019 году готовились к вступлению в силу кредитных соглашений, также прорабатывали правовую базу. На международных конкурсах выбрали консультантов социального и корпоративного развития, а также консультантов поддержки группы реализации проекта.

С 2020 года «Минскводоканал» готовится к проведению международного конкурса на выбор подрядной организации. Он пройдет в два этапа с предварительной квалификацией участников.

— Проект масштабный и технически сложный, поэтому мы будем искать генподрядчика, который самостоятельно разработает и реализует его, то есть выполнит реконструкцию под ключ и будет полностью отвечать за результат. Благодаря международному конкурсу у нас появляется возможность привлечь к реализации проекта инновационные решения и лучший мировой опыт, — рассказал Федор Римашевский.

Предварительную квалификацию на выбор генподрядчика уже объявили. Международная компания, которая выступает консультантом поддержки группы реализации проекта, готовит отчет о результатах обследований зданий и сооружений Минской очистной станции, а также технико-экономическое обоснование утилизации осадка и эскизный проект предстоящей реконструкции.

— Эти документы станут основой для проведения торгов, по результатам которых определится генподрядчик. Также объявлен конкурс по выбору организации, которая будет осуществлять надзор за ведением строительных работ, — объяснил Римашевский.

Напомним, при реконструкции Минской очистной станции предстоит оптимизировать и улучшить процесс очистки сточных вод и найти способ утилизации образующихся осадков. Сейчас их хранят в иловых прудах, однако рассматривается возможность извлечения из них биогаза и сжигания для получения энергии.

Ожидается, что после реконструкции решится проблема неприятных запахов от Минской очистной станции, на которые время от времени жалуются жители столицы и пригорода.

Минская очистная станция состоит из двух комплексов: МОС-1 — главный комплекс, функционирует с 1963 года, а менее загруженный комплекс МОС-2 представляет мощности, введенные в строй в 2006—2015 годах. Часть сооружений и инфраструктуры МОС-1 устарела и нуждается в модернизации или демонтаже.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская очистная станция готовится к реконструкции, на которую были выделены кредиты в 2018 году. Подробности о том, что сделано для подготовки к преобразованиям на...
 
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